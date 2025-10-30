Kriss Evans un viņa sieva Alba Baptista sveic pasaulē savu pirmo bērnu.
Šodien 12:21
Aktieris Kriss Evanss kļuvis par tēvu
Kapteiņa Amerika lomas atveidotājs Kriss Evans ar sievu, portugāļu aktrisi Albu Baptistu, sagaidījuši pasaulē savu pirmo kopīgo bērnu. Bērns piedzimis 24. oktobrī Masačūsetsā.
Evans un Baptista apprecējās 2023. gada septembrī Kapkodā, ģimenes un draugu lokā. Pāris lielākoties saglabājis savas attiecības privātas.
Gadu gaitā Evans ir runājis par savu cerību kādu dienu veidot ģimeni. 2022. gada intervijā ar PEOPLE viņš teica, ka viņa prioritātes ir mainījušās: “Tas noteikti ir kaut kas, ko vēlos: sievu, bērnus, veidot ģimeni.”
Tajā pašā intervijā Evans atskatījās uz to, kas veido jēgpilnu dzīvi. Viņš norādīja, ka daudzus māksliniekus, kurus viņš apbrīno, neatceras galvenokārt pēc viņu darba, bet gan pēc “attiecībām, ģimenēm, ko viņi radījuši, mīlestības, ko atraduši un dalījušies.”
Ne Evans, ne Baptista publiski nav komentējuši bērna piedzimšanu.