Reperis Deniss izdod minialbumu “Plejādes” un laiž klajā jaunu singlu
Ceturtdien, 30. oktobrī, reperis Deniss nāk klajā ar minialbumu “Plejādes” un jaunu singlu no tā – “Pasēdēt”, kas simboliski turpina viņa ceļu repā un iezīmē jaunu posmu mākslinieka dzīvē un radošajā attīstībā. Singlam tapis arī videoklips.
Pēc šī gada aprīlī izdotā debijas albuma “22”, Deniss atklāj, ka doma par jaunu projektu radusies spontāni: “Pēc pirmā albuma iznākšanas man uzrakstīja Sudrabu Sirds. Viņš mani iedvesmoja un palīdzēja ar mūziku, idejām un realizāciju. Tā radās “Underdogs”, un ar šo dziesmu viss sākās — sajutu to dzirksteli, to enerģiju, un sapratu, ka vēl viens albums ir tieši tas, kas ir vajadzīgs,” stāsta Deniss.
Ja “22” bija konceptuāls albums par ceļu no tumsas uz gaismu, tad “Plejādes” ir kā iezemēšanās savā gaismā. “Šis ir brīdis, kad es zinu, kas es esmu un kur gribu būt. Dzīve ir karuselis — ar tumsas pleķīšiem un gaismas brīžiem, bet tagad man ir skaidrs virziens un vīzija,” saka Deniss.
Albums “Plejādes” apvieno agresīvākus repa singlus, introspektīvus stāstus un vēstījumus, iedvesmojoties ne tikai no sava elka 50 Cent, bet arī pašam no savas dzīves kontrastiem. Tas ir sešu dziesmu stāsts par iekšējo līdzsvaru, spēku un savu vietu zem saules. Nosaukums aizgūts no Vērša zvaigznāja — “Plejādes”, kur katra zvaigzne simbolizē cilvēku, kurš bijis daļa no šī projekta. “Albuma vāks ir manas plejādes — mani cilvēki. Ritvars Bluka, kurš palīdzēja ar videoklipiem, Maikls Bordovskis, kurš veidoja vāka dizainu, E.V. (Kārlis Pauls Šēnhofs) – mans skatuves biedrs, Sudrabu Sirds (Deniss Jermakovs) – galvenais līdzautors un izpildproducents, Silraq (Kārlis Dureika) – ar kuru kopā ir dziesma “Pasēdēt”, un arī Daniks Vesnenoks – mans draugs, kuram veltīta dziesma “Pērkona dārdi”. Tas ir īpašs emocionāls stāsts, atceroties mirkli, kad 2020. gadā viņš Rīgā tika smagi ievainots. Toreiz emocijas bija pārāk svaigas, lai par to rakstītu. Tagad, kad viss nosēdies, es vēlējos šo stāstu noslēgt un veltīt viņam īstu dziesmu,” atklāj Deniss.
Singla “Pasēdēt” ideja radās spontāni — vienā vakarā, gatavojoties pasākumam Lietuvā. “Mēs visi sēdējām dzīvoklī, un pēkšņi Silraq sāka dziedāt: “Večuk, vai tu šodien negribi atnākt pasēdēt?” Mēs ar Sudrabu momentā pieķērāmies šiem vārdiem, un tā radās dziesma. Tā bija tāda patiesa sajūta – dzīva, draudzīga, īsta mūzika no dzīves,” atceras Deniss. Dziesma, kas tapusi no vienkārša dzīves mirkļa, kļuva par simbolu visam albumam — brīvībai, draudzībai un kopā būšanas spēkam.