Roka un repa duelis ar MTV laikmeta noskaņu - jaunā dziesmā apvienojas Detlefs un Ozols
Rokmūziķis Detlefs izdod jaunu dziesmu "Viss labi", kas tapusi negaidītā sadarbībā ar pašmāju repa leģendu Ozolu.
Kā informē Detlefa pārstāvji, dziesma apvieno abu žanru spēku un enerģiju, veidojot mūsdienīgu tiltu starp roka un repa pasauli. "Viss labi" ir veltījums bērnības muzikālajām ietekmēm un MTV laikmeta kultūrai.
Detlefs (īstajā vārdā Uldis Dirnēns) pēdējos gados pārliecinoši atgriezies Latvijas mūzikas apritē — to apliecinot ar izpārdotu koncertu klubā “Palladium” un jaunām dziesmām. Darbs pie jaunas mūzikas radīšanas turpinās arī šobrīd, un “Viss labi” ir nākamais solis šajā radošajā posmā — sadarbība, kas pārsteidz ar žanru sakausējumu un abpusēju cieņu pret mūzikas saknēm.
“Jo ilgāk strādājot pie šīs dziesmas, jo izteiktāk galvā sāka skanēt Ozola balss,” stāsta Detlefs. “Dziesmā ielikta sajūta no bērnībā dzirdētās mūzikas MTV kanālā, kurš diemžēl lēnām atvadās no mums.” Bet Ozols uzsver, ka šī sadarbība vēlreiz apliecina mūzikas spēju apvienot dažādus stilus un enerģijas: “Roks, līdzīgi kā reps, ir ļoti dažāds un atšķirīgs. Šī bija laba pieredze, kas vēlreiz parāda roka un repa mijiedarbību. Detlefs ir viens no ‘labā roka’ redzamākajiem flagmaņiem pēdējos gados. Jūtos pagodināts ielekt esošajā ‘vilcienā’.”
