"Es nesu smagu nastu." Emmas Hemingas dzīve kļuvusi ļoti sarežģīta, un tas nav tikai Brūsa Villisa slimības dēļ
Pēc aktiera sasirgšanas ar demenci viņa sieva Emma Heminga Villisa ir galīgo lēmumu pieņēmēja visos jautājumos, kas saistīti ar aktieri. Uz Emmas pleciem gulstas ne tikai vīra slimības smagums, bet arī atbildība kapitāla pārvaldīšanā.
47 gadus vecā modele un aktrise Emma Heminga Villisa izjūt lielu stresu, jo vīra slimības laikā viņai jāpārvalda arī vīra daudzu miljonu vērtais kapitāls. Brūsa Villisa sieva šobrīd ir atbildīga par aktiera 250 miljonu impēriju, jo frontotemporālā demence liedz aktierim to darīt. Tā ir “progresējoša smadzeņu slimība, kas ietekmē priekšējo un temporālo daivu, radot komunikācijas, uzvedības un personības problēmas”.
Kāds ģimenei pietuvināts avots portālam “RadarOnline” atklājis: “Rūpes par Brūsu nav tikai centieni uzturēt viņa emocionālo un fizisko stāvokli, lai viņš varētu nodzīvot dienu. Tas ietver arī milzīgā mantojuma apsaimniekošanu, ko viņš ieguva kā A-klases filmu zvaigzne.”
Brūss Villiss ar sievu Emmu labdarības pasākumā Ņujorkā
Brūss Villiss un Emma Heminga ir precēti kopš 2009. gada un ģimenē audzina divas meitas.
Paziņa piebilda: “Viņai nākas mācīties kā pārvaldīt visas šīs lietas, un nav brīnums, ka viņa šobrīd šķiet nesam milzīgu nastu.”
“Tas ir pilna laika darbs pats par sevi. Emma nekad nedomāja, ka būs atbildīga par šo, kad viņa un Brūss uzsāka veidot attiecības, jo Brūsam bija liela biznesa komanda, kas rūpējās par šīm lietām,” sacīja avots.
Atgādinām, ka Brūss Villiss beidza aktiera karjeru 2022. gadā pēc piedalīšanās filmā “Assassins”. Šobrīd 70 gadus vecajam Holivudas aktierim sākotnēji diagnosticēja runas traucējumus afāziju, bet pēc gada noteica frontotemporālo demenci.
Brūss Villiss 2023. gada 25. septembrī Losandželosā
Avots norādīja: “Emmas dzīve ir kļuvusi ļoti sarežģīta, jo viņa ir kļuvusi par galīgo lēmumu pieņēmēju visos jautājumos.”
Brūsam Villisam un Emmai Hemingai ir divas kopīgas meitas – Meibela (13) un Evelīna (11).