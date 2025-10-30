"Zelta mikrofons" ar laureātu salidojumu svin 30 gadu jubileju
30 gadu laikā ar balvu "Zelta mikrofons" godināti vairāk nekā 600 ieraksti dažādos žanros, bet Mūža ieguldījuma balvas piešķirtas 36 ...
Jānis Rībens no savulaik tik populārās grupas "re:public" uz skatuves nav kāpis jau 12 gadu
“Pēdējā uzstāšanās man bija 2013. gadā!” sastapts kinoteātrī, kur notika "Zelta mikrofona" laureātu salidojums, atcerējās Jānis Rībens. Jā, jā! Tas pats Jānis no grupas "re:public", kas bija tik populāra pirms 15 gadiem.
Viņa pēdējā uzstāšanās bijusi Vērmanes parkā lībiešu mūzikas pasākumā, dziedot kopā ar folkloristi Julgī Stalti, kopš tā laika Jānis uz skatuves nav kāpis.
“12 gadu neesmu dziedājis, mūzika no manis ir atkāpusies, taču šis pasākums neviļus manī uzjundīja patīkamas atmiņas, jau esmu saņēmis vairākus jautājumus, kur biju pazudis, vai atgriezīšos mūzikā. Tā ka tagad esmu nedaudz apjucis – varbūt tiešām atgriezties?” saka Jānis, kurš joprojām strādā finanšu jomā, tāpat kā pirms 21 gada, kad "re:public" ar dziesmu "Strēlniece" izcīnīja "Zelta mikrofona" balvu.