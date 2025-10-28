Šķirta operas dīvas Evitas Zālītes un aktiera Andra Grosa laulība
Operas dīva Evita Zālīte un aktieris, sabiedrisko attiecību speciālists Andris Gross pēc vairāk nekā desmit gadu ilgas laulības un četriem kopīgi izaudzinātiem bērniem katrs aizgājuši savu ceļu. Sabiedrībā par paraugu uzskatītais pāris pieņēmis emocionāli sarežģītu lēmumu šķirties.
“Izteikšos īsi – life is life (dzīve ir dzīve),” telefonsarunā ar žurnālu "Kas Jauns" lakonisks ir Andris Gross, apstiprinot šķiršanos, bet uzsverot, ka izplūst detaļās par attiecību tēmu neplāno. No plašākiem komentāriem atturas arī Evita Zālīte, vien norāda, ka “palikuši draugi”. “Ceļi vienkārši pašķīrās,” teic Evita, kuras šķiršanās faktu apstiprina arī viņas amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu, beidzot pildīt Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres pienākumus: laulātā vārds deklarācijā vairs nav atrodams.
Plašākas sabiedrības uzmanību operdziedātāja guva 2010. gadā, kopā ar sporta ārstu Jāni Kvēpu piedaloties šovā "Dziedi ar zvaigzni" un tajā iegūstot otro vietu, kā arī ar savu dzīvesstāstu, kurā aiz muguras bija gan šķiršanās no iepriekšējā vīra uzņēmēja Edgara Raituma, cīņa ar audzēju un būšana par četru adoptētu bērnu mammu. Tautieši savu mīlestību un atbalstu zināmā mērā apliecināja, par Evitu nobalsojot Rīgas domes un pēc tam 13. Saeimas vēlēšanās. Jāpiebilst, ka Evitas pašas pieredze cīņā ar ļaunu slimību kļuva par pamatu viņas aktīvai iesaistei veselības jomas sabiedriskajās iniciatīvās.
Ka melnā strīpa aiz muguras, sabiedrība nopriecājās, uzzinot, ka operdziedātājas dzīvē ienākusi jauna mīlestība – par viņu 11 gadus jaunākais Andris Gross. Savulaik viņš strādāja Valmieras teātrī, bet televīzijas skatītājiem bijis pazīstams ar lomām seriālos Inspektors Grauds, Likteņa līdumnieki un Nemīlētie – pēdējā viņš vēl pērn atveidoja Koganu klana vecāko dēlu.
2013. gada 3. augustā Evita un Andris viens otram teica “jā” Torņakalna baznīcā – vietā, ko bija izvēlējušies kā savu garīgo patvērumu. 2016. gadā intervijā žurnālam "OK!" pāris atklāja, ka abi iepazinušies "Teātra bārā", kur aktieris saņēmies uzrunāt Evitu, kas viņu jau iepriekš saistījusi kā personība. “Jebkurš cits, mēģinot iekarot manu sirdi laikā, kad vīrieši mani galīgi neinteresēja, būtu aplauzies. Andris prata pārliecināt, ka bez bērniem un darba man vajadzīgs vēl kāds,” intervijā atzina Evita. Tolaik arī abi bija vienisprātis, ka attiecību pamatā ir otra cilvēka uzziedināšana. “Mūsu mērķis ir otru cilvēku... reizēm klusi pie sevis lietoju vārdu – ziedināt. Tam vajag laiku, iespējas. Un tas ir fantastiski – es priecājos, ka cilvēks man blakus grib ziedēt!” izteicās Andris. Evita gan arī piebilda, ka abi ir nobrieduši cilvēki, kuri zina: “Ja gadījumā, nedod Dievs, otrs aizlidos, arī tā ir dzīve, un, ja godīgi, mēs tur neko nevaram izdarīt. Tā ir ļaušanās dievišķiem notikumiem. Mana iekšējā sajūta ir nebaidīties pazaudēt.”
Šobrīd, kamēr Evita turpina uzstāties koncertos, sadarboties ar labdarības fondiem un iedvesmot pacientus, Andris vairāk laika velta sevis izzināšanai. Viņš manīts dažādos Rīgas kultūras pasākumos – viens. Arī runas par iespējamām jaunām attiecībām šobrīd paliek tikai pieņēmumu līmenī – ne Evita, ne Andris nevēlas runāt par to, kas (vai kurš) ieņem vietu viņu sirdīs. Kā Evita reiz izteicās intervijā: “Man šķiet, mums ir labi gan kopā, gan atsevišķi.”