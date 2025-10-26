Sarmīte un Rihards Pīki savas mājas uz brīdi pārvērtuši par kino uzņemšanas laukumu
Sarmītes un Riharda Pīku māja Pierīgā nesen bija pārvērtusies par kino uzņemšanas laukumu. “Šī bija mūsu unikālā iespēja kopā ar Rihardu atgriezties jaunībā,” priecājas Sarmīte.
Abi kādreiz strādāja Rīgas kinostudijā, tur arī 1983. gadā iepazinās. Sarmīte bija administratore, Rihards bijis operators filmām “Paradīzes atslēgas”, “Liekam būt”, “Šauj manā vietā” un citām, režisors “Šāviens mežā”, “Dubultnieks”, “Ja nebūtu šī skuķa”.
Pīki sarunā ar “Kas Jauns Avīzi” atklāj, ka, pirms 23 gadiem būvējot un iekārtojot savu māju, gribējuši klasisku interjeru kā kādreiz dekorācijas kinostudijā. Viņu mājoklī gan tapa nevis spēlfilma, bet kādas starptautiskas komunikāciju kompānijas Ziemassvētku reklāma, ko rādīšot Rietumeiropā.
Uzņemšanas grupa bija liela un starptautiska, daudzi desmiti speciālistu, kas runāja, kā Pīki saskaitīja, latviešu, angļu, franču, nīderlandiešu, spāņu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.
Filmētāji Pīku mājās strādājuši četras dienas, filmēja divas, kamēr ekrānā būšot redzamas varbūt 30 sekundes. Saimniekiem bija iespēja salīdzināt, kā mainījusies kino uzņemšanas tehnika, Rihards ar lielu interesi novērtēja, kādas tagad ir kameras.
“Krievu rokas kinokamera svēra 7,5 kilogramus, tās optiskās īpašības bija stipri ierobežotas, “Svema” kinofilma bieži uzrādīja tehnisko brāķi, un nekad nevarēja būt drošs, vai viss uzņemtais materiāls nebūs jāpārfilmē,” atceras Sarmīte. “Tagad digitālais process, kuram tiek sekots līdzi neskaitāmos monitoros, brāķa iespēju un nepieciešamību pārfilmēt praktiski izslēdz. Pati kino kamera drīzāk atgādina datora un fotoaparāta krustojumu. Tagadējās iespējas ir fantastiskas.”
Kādreizējos apgaismošanas prožektorus ar ogļu serdeņiem, kurus katru pārvietot varēja vien četri stipri vīri kopā, nomainījuši vieglas konstrukcijas apgaismes ķermeņi ar regulējamu intensitāti.
Bet – mainījušies nav cilvēki. “Tie ir tieši tādi, kādi jaunībā bijām mēs abi un visi mūsu kolēģi – ar dzirkstelītēm acīs. Ar vēlmi kalpot kino,” priecājas namamāte. Aizkustinoši bijis satikt kādreizējā kolēģa, kinooperatora Ulda Millera mazdēlu un filmu direktores Vijas Milleres mazmazdēlu, bijušās kolēģes Baibas Dišleres meitu.