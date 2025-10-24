Skandalozas izmaiņas Baltā nama mājaslapā - vēstures sadaļā tagad arī Klintons, Levinska un “baltā pulverīša stāsts"
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izsmej demokrātus, reaģējot uz viņu iebildumiem par prezidenta Trampa jaunās Baltā nama balles zāles būvniecību, — publicējot oficiālu Baltā nama vēstures laika līniju, kurā iekļauti arī skaļākie skandāli, kas satricinājuši iepriekšējo demokrātu prezidentu administrācijas.
Ceturtdien Baltā nama oficiālajā vietnē parādījusies sadaļa ar nosaukumu “Galveno notikumu laika līnija”, kas aptver 1600 Pensilvānijas avēnijas vēsturi, sākot no 1791. gada, kad tika izstrādāti plāni ikoniskās ēkas celtniecībai. Laika līnija iezīmē dažādus nozīmīgus posmus, piemēram, Ovālas zāles pievienošanu 1909. gadā Tafta administrācijas laikā, kā arī Baltā nama interjera pilnīgu rekonstrukciju Trūmena laikā.
Taču līdzās vēsturiskajiem faktiem tajā iekļauti arī skaļi politiski skandāli, kas saistīti ar demokrātu prezidentiem, izmantojot to kā iespēju pasmieties par pēdējiem trim demokrātiem, kas dzīvojuši šajā namā.
Piemēram, hronoloģija sākas ar Bila Klintona laiku un piemin viņa neuzticības skandālu ar Moniku Levinski, kas noveda pie prezidenta impīčmenta. Ir arī divi ieraksti no Džo Baidena prezidentūras. Viens no tiem atsaucas uz 2023. gadā Baltajā namā atrastajām kokaīna pēdām, kas, pēc mājaslapā paustā, tiek netieši piedēvētas Hantera Baidena īpašumam — lai gan tam nav nekāda oficiāla pierādījuma.
Otrs ieraksts ir par Transpersonu redzamības dienu, ko Baidens rīkoja Baltā nama zālienā. Tajā izmantota fotogrāfija, kur redzama transpersonu ietekmētāja Rouza Montoja, kura pasākuma laikā kameras priekšā pacēla kreklu, redzot fonā Balto namu. Par šo rīcību viņa vēlāk tika aizliegta Baltā nama teritorijā.
Vēl viens pretrunīgs ieraksts attiecas uz Ēģiptes “Musulmaņu brālības” vizīti Baltajā namā 2012. gadā, neilgi pēc Arābu pavasara, kad 2011. gadā Tuvajos Austrumos notika plaši protesti. “Musulmaņu brālība” tajā laikā kontrolēja lielu daļu Ēģiptes valdības, līdz 2013. gadā to gāza armija. Par šo notikumu mājaslapā izmantota fotogrāfija, kurā Baraks Obama redzams turbānā, taču attēls patiesībā uzņemts Kenijā 2006. gadā, vēl pirms viņš kļuva par prezidentu. Turklāt Obama nekad nav ticies ar “Musulmaņu brālības” pārstāvjiem, tādēļ šis ieraksts ir divtik maldinošs.
Šķiet, ka šīs izmaiņas ir Trampa administrācijas atbilde uz jautājumiem par jauno balles zāli, ko viņš būvē Baltajā namā. Demokrātu līderi Kongresā iepriekš kritizēja projektu, apgalvojot, ka tas “izposta Austrumu spārnu” un vēsturisko arhitektūru.
Trampa pārstāvji uzsvēruši, ka Baltais nams regulāri tiek pārbūvēts un modernizēts, un jaunā hronoloģija to esot vēl viens pierādījums.