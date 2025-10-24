Mūzika
Šodien 08:48
Emīlija Loze izdod pirmo singlu latviešu valodā - "Neizteiktie Sapņi"
Dziedātāja un dziesmu autore Emīlija Loze klausītājiem nodod savu jauno singlu "Neizteiktie Sapņi" – pirmo dziesmu latviešu valodā. Skaņdarbs tapis sadarbībā ar producentu The Ludvig.
Līdz šim klausītāji Emīliju pazīst no angliski izdotā debijas singla "Meantime" (2024), kā arī no nesenās sadarbības ar grupu Olas dziesmā "Viss, ko gribu".
Emīlija Loze ir pazīstama ar samtainu, emocionālu vokālu, kas apvieno lirisku maigumu ar mūsdienīgu R&B stilistiku.
Dziesmas vārdi atklāj stāstu par trauslām sajūtām un klusajiem sapņiem, kas paliek neizteikti starp diviem cilvēkiem. "Man šī dziesma ir īpaša – pirmo reizi dziedu latviski, un tas ļauj runāt daudz tiešāk. "Neizteiktie Sapņi" ir par to, ko bieži nepasakām, bet kas dzīvo mūsos tikpat spēcīgi," saka Emīlija.