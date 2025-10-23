FOTO: kā pēc Anastasijas Zavorotņukas nāves mainījusies viņas jaunākā meita
Pēc Anastasijas Zavorotņukas nāves viņas jaunākā meita Mila aug mīlestības un rūpju pilnā vidē - kopā ar tēvu, daiļslidotāju Pjotru Černišovu, un vecākā brāļa un māsas uzraudzībā. Nesen meitenei apritēja septiņi gadi, un tuvinieki viņai sarīkoja aizkustinošas svinības.
Anastasija Zavorotņuka bija trīs bērnu māte: divu meitu un viena dēla. Anna un Maiks piedzima aktrises laulībā ar uzņēmēju Dmitriju Strjukovu, bet Mila - no seriāla "Mana brīnišķīgā aukle" zvaigznes attiecībām ar daiļslidotāju Pjotru Černišovu.
Pēc aktrises nāves pagājušā gada maijā jaunākā meita dzīvo kopā ar tēvu viņu lauku īpašumā pie Maskavas. Anna un Maiks ļoti mīl savu māsu un bieži pavada ar viņu laiku. Nesen Milai apritēja septiņi gadi - viņa nosvinēja dzimšanas dienu.
Tuvinieki jubilārei sarīkoja krāšņas svinības ar animatoriem. Anna dalījās aizkustinošā video ar dzimšanas dienas gaviļnieci. Mila izskatījās apburoši - ar vaļējiem gaišiem matiem, melnu mežģīņu kleitiņu, baltām zeķubiksēm un lakotām kurpītēm.
Meitenei uzdāvināja maigu, gaiši rozā krēma un biskvīta torti ar izsmalcinātu noformējumu. Mila nopūta sveces aplausu un svētku dziesmas pavadībā. Vecākā māsa ar siltumu vērsās pie viņas.
Anna atzina, ka ir sajūsmā par to, cik brīnišķīgs cilvēks aug viņu ģimenē.
"Vakar bija Miliņas dzimšanas diena. Viņa kļūst vecāka, bet es turpinu apbrīnot viņas spilgto iekšējo gaismu un neticamo enerģiju! Lai dzīve tev dāvā tikai laimi un sapņi piepildās - tu esi pelnījusi visu pašu labāko un skaistāko. Mēs vienmēr būsim tev blakus," emocionāli sacīja Anna.