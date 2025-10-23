Eksperts apgalvo, ka Viljams neatņemtu Harijam titulu, neskatoties uz viņu attiecību sarežģījumiem
Velsas princis Viljams neatsavinātu Harijam viņa titulu viena iemesla dēļ, apgalvo karaliskās ģimenes eksperts.
Princis Viljams ir skaidri norādījis, ka pārmaiņas būs viņa "dienas kārtībā", kad viņš kļūs par karali, tomēr nav apstiprināts, kādas tieši pārmaiņas gaidāmas. Lai gan 43 gadus vecais Velsas princis jau iepriekš ir minējis, ka viņš vēlas būt ietekmīgs savā nākotnes lomā, tiek uzskatīts, ka viņš arī vēlas ieņemt stingrākus nostādījumus pret neaktīvajiem karaliskajiem locekļiem, piemēram, princi Endrū un princi Hariju.
Kaut arī viņš publiski nav to teicis, tiek uzskatīts, ka Viljams ir ļoti pret to, ka Endrū un Harijs joprojām izmanto hercogu titulus, ņemot vērā viņu negatīvo ietekmi uz karalisko ģimeni.
Kamēr Endrū pagājušajā nedēļā apstiprināja, ka vairs nelietos savus karaliskos titulus, Harijs joprojām izmanto savu titulu ārpus Lielbritānijas. Tas ir neskatoties uz to, ka viņš pirms pieciem gadiem atkāpās no augstā karaliskā amata un kopš tā laika ir publiski kritizējis karalisko ģimeni un tās locekļus, gan savās memuāros, gan dažādās televīzijas intervijās un pat 2022. gada "Netflix" dokumentālajā sērijā.
Kamēr karaļa Čārlza ambīcijas nav ietvērušas plānus atņemt jaunākajam dēlam titulu, tiek baumots, ka Viljams to varētu darīt, kad viņš kļūs par karali, pat ja tas prasīs parlamenta aktu, lai oficiāli atņemtu hercoga un "prinča" titulu.
Tomēr, kamēr daudzi eksperti uzskata, ka tas tā būs, viens karaliskās ģimenes komentētājs paudis atšķirīgu viedokli. Pēc viņa teiktā Viljams neatņems brālim viņa karalisko titulu viena iemesla dēļ, neskatoties uz to, ka viņi ir šķīrušies un pašlaik nav kontaktā.
Sarunā ar "US Weekly" eksperts Kristofers Andersons sacīja: "Es nevaru īsti saprast domu, ka Viljams veiks tādu rīcību pret savu pašu brāli, neatkarīgi no tā, cik dusmīgs viņš ir uz Hariju."
Viņš arī piebilda, ka Viljams šo situāciju uzskatītu par "grūtu". Tiek uzskatīts, ka Viljams un viņa 41 gadu vecais brālis jau kādu laiku nav runājuši, jo Harijs publiski ir kritizējis monarhiju.
Kamēr Harijs cenšas izlīdzināt attiecības ar tēvu Čārlzu, kas ietvēra privātu tikšanos starp tēvu un dēlu pagājušajā mēnesī, par to pašu nevar teikt attiecībā uz viņa attiecībām ar Viljamu. Tiek uzskatīts, ka Viljams neizrādīja nekādu vēlmi tikties ar savu brāli Harija vizītes laikā Apvienotajā Karalistē septembrī.