Skandāls seriāla "Outer Banks" filmēšanas laukumā: producents it kā kļuvis vardarbīgs pret asistenti, aktieri spiesti iejaukties
Vairāki ārvalstu mediji ziņo, ka ASV straumēšanas platformas "Netflix" seriāla "Outer Banks” izpilddirektors Džonass Pate it kā izturējies fiziski vardarbīgi pret sievieti, kas strādājusi seriālā kā producēšanas asistente. Incidents bijis tik nopietns, ka seriāla zvaigznes Čeiss Stoks un Madelaina Klaina bijušas spiesti iejaukties.
Tiek ziņots, ka Džonass "kliedzis uz sievieti, satvēris viņu aiz pleciem un sakratījis.” Tiek norādīts, ka viņš it kā nav centies nodarīt sievietei pāri, bet noteikti pārkāpis robežu.
Tā, piemēram, TMZ ziņoja, ka spriedze filmēšanas laukumā bija augsta, kad Džonass it kā satvēris producēšanas asistenti un sakratījis viņu. Piektās un pēdējās sezonas ražošana notiek Dubrovnikā, Horvātijā.
Saskaņā ar izdevuma informāciju, Stoks iejaucies, lai atbrīvotu asistenti no Pate rokām, bet Klaina mēģinājusi mazināt spriedzi.
Vairāki producēšanas avoti apgalvojuši, ka šāda uzvedība nav bijusi nekas neparasts. Viens avots norādījis: "Beidzot tas ir padarīts publiski."
"Netflix" apstiprināja, ka "Outer Banks" uzsāka 5. sezonas filmēšanu 20. jūnijā. Lai arī nav atklāts oficiālais pirmizrādes datums, "Netflix" apstiprinājusi, ka tas būs 2026. gadā.
Fani tagad satraukušies, ka Pate rīcības dēļ varētu ciest viņa veidotais seriāls "The Runarounds", kas ir daļa no "Outer Banks” visuma. Pagaidām nav zināms, vai "The Runarounds" gaidāma otrā sezona.