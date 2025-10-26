Pazemojoša pieredze. Dženiferai Lorensai un Robertam Patinsonam nākas dejot kailiem
Holivudas zvaigznēm Dženiferai Lorensai un Robertam Patinsonam režisore lūgusi izģērbties un kailiem nodejot improvizētu deju filmas uzņemšanas laukumā.
Dženifera Lorensa nesen viesojās Grehema Nortona sarunu šovā, kur stāstīja par savu jaunāko kino projektu “Die, My Love”. Aktrise intervijā atklāja, ka ar Robertu Patinsonu pirms filmas uzņemšanas “īsti nebija pazīstama”, bet tas mainījies pēc tam, kad režisore abiem izvirzījusi ļoti neparastu uzdevumu.
“Mēģinājumu laikā režisore Linna Remzija lika mums spert soli ārpus komforta zonas. Mums ar Robertu bija jāapmeklē dejas interpretācijas nodarbības. Mēs abi ātri samulstam, un tā kā nepazinām viens otru, tad šī pieredze bija arī ārkārtīgi pazemojoša,” stāstīja Lorensa. “Un tad pirmajā filmēšanas dienā viņa jautāja, vai atceramies, ko darījām, un vai mēs būtu gatavi to izdarīt kaili.”
Kad abi pārējie Greiema Nortona šova viesi – Brūss Springstīns un Tesa Tompsone – neslēpa pārsteigumu, Dženifera ar smaidu piebilda: “Vai man vajadzēja atteikties? Izskatās, ka jūs visus tas mazliet šokē.”
Arī Patinsons iepriekš publiski izteicies par šo dejas ainu, kad šā gada martā sniedza interviju žurnālam “GQ”. “Es filmējos šajā Linnas Remzijas projektā – viņa ir lieliska dejotāja, un arī Dženifera ir izcila dejotāja. Viņām tas padodas tik viegli, viņas saka: ‘Dejo, mūzika skan, vienkārši dejo.’ Bet es saku: ‘Es brīdinu, man būs nervu sabrukums, ja mēs to tā filmēsim. Mums vai nu jāsagatavo horeogrāfija, vai jāizgriež šī aina.’ Bet viņas tikai smejas: ‘Dejo, nepārdzīvo tik ļoti.’”
Lorensa sarunā paskaidroja, ka “Die, My Love” ir Arianas Harvičas romāna ekranizācija – darbs par jaunu māti, kura cieš no pēcdzemdību depresijas un pamazām grimst psihozē.
“Mārtins Skorsēze mums šo projektu piedāvāja pēc tam, kad bija izlasījis romānu savā grāmatu klubā – kas, starp citu, ir ļoti mīļi. Viņš teica, ka man vajadzētu spēlēt šo varoni. Kad pati izlasīju grāmatu, man bija grūti iedomāties to kā filmu, bet, protams, es negrasījos iebilst Mārtijam.”