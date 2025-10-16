Fani smejas par Gvinetas Paltrovas neveiklo jautājumu Timotijam Šalamē. Tā iet, kad neko nezina
Holivudas zvaigzne Gvineta Paltrova atzinusies, ka bijusi pilnīgā neziņā par filmas “Marty Supreme” kolēģa Timotija Šalamē plaši apspriestajām romantiskajām attiecībām ar Kardašjanu klana jaunāko pārstāvi Kailiju Dženeri. Viņa pamatīgi izgāzusies ar savu jautājumu.
Lai gan pāris ir kopā jau vairāk nekā divus gadus, 53 gadus vecā “Oskara” balvas laureāte atzinusi, ka viņai “nav bijis ne jausmas” par jaunā aktiera attiecībām ar vienu no ietekmīgākajām Z paaudzes pārstāvēm.
“Visi par mani smejas, jo es neko nezinu,” aktrise atzina intervijā britu “Vogue”. “Es viņam pajautāju – ‘Vai tev ir draudzene?’ Un viņš atbildēja – ‘Ir.’ Viņš pieminēja, ka viņai ir bērni, un es teicu – ‘Tas ir lieliski. Man tiešām patīk dzirdēt ko tādu no jauna vīrieša kā tu.’”
Viņa paskaidroja: “Es saprotu, ka 45 gadus vecus vīrietis, kam ir bērni, satiekas ar sievieti, kurai arī ir bērni, bet tas ir drosmīgs un foršs solis – satikties ar jaunu sievieti, kurai jau ir divi bērni.”
Aktrise piebilda: “Es to cienu. Man tas šķiet mazliet dumpinieciski. Bet būtība ir tāda, ka es nezināju, ka tā ir Kailija Dženere.”
Sociālo tīklu lietotāji bija pārsteigti, ka aktrise, kura ir precējusies ar Bredu Falčuku un ir divu bērnu māte, “nezināja”, ka Šalamē satiekas ar skaistumkopšanas produktu impērijas 28 gadus veco īpašnieci.
“Viņa dzīvo kā alā,” kāds ironizēja, kamēr cits lietotājs platformā “X” rakstīja, ka tas ir “ļoti mīlīgi”, ka “Gvineta tikai vēlāk atklāja, ka tā ir Kailija.”
Lai arī Paltrova nepievērš uzmanību slavenību dzīves tenkām, viņa pajokoja par draudzeņu reakciju uz paparaci kadriem, kuros viņa un 29 gadus vecais Šalamē redzami kaislīgi skūpstāmies filmēšanas laukumā.
“Ak, Dievs, visi mani mammu grupu čati bija pilnīgā eiforijā,” viņa smejoties atzina. “Visas rakstīja: ‘Jā, Gvineta, aiziet!’ Bet es tikai teicu: ‘Meitenes, mieru!’”
Paltrova un 24 gadus par viņu jaunākais Šalamē redzēti filmējam romantisko ainu filmai “Marty Supreme” Ņujorkas Centrālparkā 2024. gada oktobrī. Ekranizējumā Šalamē atveido Martiju Mauseru – jaunu, ambiciozu galda tenisa spēlētāju, bet Paltrova iejūtas aktrises Kejas Stounas lomā.
Šā gada martā Paltrova atklāti stāstīja par filmēšanās pieredzi ar savas 21 gadu vecās meitas Eplas kino simpātiju. “Šajā filmā mums ir daudz seksa ainu. Ļoti daudz,” viņa atzina intervijā “Vanity Fair”. Aktrise arī pastāstīja, ka līdz tam nav zinājusi par tādu amatu kā intimitātes koordinators, jo nekad iepriekš nebija strādājusi ar šādu speciālistu.
“Es viņai teicu: ‘Meitenīt, es nāku no laikiem, kad tu izģērbies, ej gultā, un kamera jau filmē,’” Paltrova smejoties atcerējās savu sarunu ar koordinatori, kura jautājusi, vai viņai būs ērti ar tik atklātām ainām.
Paltrovas atgriešanās uz lielā ekrāna pēc piecu gadu pārtraukuma esot notikusi daļēji meitas Eplas dēļ, kura jau gadiem “ir ieķērusies” filmas “Kāpa” zvaigznē. Lai gan Gvinetai nav bijusi īpaša vēlme atgriezties aktiermākslā, viņa piekritusi, kad uzzinājusi, ka Šalamē ne tikai spēlēs galveno lomu, bet arī producē filmu. Kad aktrise par piedāvājumu pastāstījusi meitai, Epla lūgusi pieņemt lomu. “Kad Gvineta izlasīja scenāriju, viņai tas iepatikās. Eplas pārliecināta, viņa piekrita. Meita arī vēlējās būt klāt filmēšanas laikā, cik bieži vien iespējams.”