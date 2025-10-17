Keita Midltone uz jautājumu par attiecībām ar princi Viljamu reaģē ar trim spēcīgiem un saltiem vārdiem
Pēc īslaicīgās šķiršanās no prinča Viljama 2007. gadā Keita Midltone sniedza aukstu atbildi, kad sabiedrībā pazīstams cilvēks saviesīgā pasākumā apjautājās par abu attiecībām. Par šo atgadījumu pastāstījis britu karaļnama eksperts, uzsverot, ka jau tad Ketrīna reaģējusi karalienes cienīgi.
Princis Viljams un Keita Midltone iepazinās studiju gados Sentendrūsas universitātē. Viņu attiecībām jau no pirmās dienas bija pievērsta pastiprināta sabiedrības uzmanība, jo visus interesēja meitene, kas savaldzinājusi nākamo britu karali.
Keita un Viljams sākumā bija draugi un tikai vēlāk tas pārauga romantiskās attiecībās. Pēc vairākiem kopā pavadītiem gadiem, viņi 2007. gadā īsu brīdi pašķirās. Tobrīd tika runāts, ka Viljams nav bijis vēl gatavs nopietnākam solim. Taču šķiršanās izrādījās īslaicīga, četrus gadus vēlāk – 2011. gadā – viņi apprecējās. Karaļnama eksperts Ričards Īdens, kurš viesojās "Daily Mail" podkāstā “Palace Confidential”, pastāstījis, ka tieši šīs šķiršanās laikā viņš dzirdējis sarunu, kas pārliecinājusi ekspertu, cik ļoti Midltone iederētos Vindzoru ģimenē.
Princis Viljams un Keita Midltone pirms kāzām
Ričards Īdens atsauca atmiņā dienu, kad pirmo reizi sastapis Ketrīnu. Nākamā Velsas princese tobrīd sarunājusies ar sabiedrības dāmu Taru Palmeri-Tomkinsoni. Tara, kura nomira 2017. gadā, jautājusi Keitai, kā viņa jūtas pēc šķiršanās. Ketrīna uz to atbildējusi īsi: “Viss ir kārtībā.” Bet Tara turpinājusi izjautāt. “Noteikti ir ļoti grūti,” viņa tincinājusi. Tajā brīdī Ketrīna pielikusi nepārprotamu punktu šai sarunai par viņas privāto dzīvi. Viņa atbildējusi ar trīs tiešiem, bet ledainiem vārdiem, liekot saprast, ka ar to šī tēma ir izsmelta. "Patiešām, viss kārtībā," atbildējusi nākamā princese.
Savā slejā izdevumā "Daily Mail" eksperts Īdens rakstīja: “Viņa ar savu ķermeņa valodu skaidri parādīja, ka nevēlas apspriest šo tēmu, un saruna ātri pārgāja uz priecīgākām un mazāk saspringtām tēmām.”
"Tajā laikā Ketrīnu uzskatīja par ballītes mīlošu Viljama draudzeni, bet mana pirmā tikšanās ar viņu parādīja, ka viņa ir spēcīga personība, kura nav piespiežama runāt par tēmām, par kurām nevēlas izteikties.”
"Patiesībā viņa jau tad man atgādināja karaliskās ģimenes pārstāvjus, daudz vecākus par sevi, kuriem piemīt apbrīnojama spēja iesaistīties nelielās sarunās ar ikvienu, tajā pašā laikā neatklājot neko lieku.”
Oficiālajā saderināšanās intervijā Ketrīna par šķiršanās periodu sacīja: "Es domāju, ja tu ar kādu satiecies diezgan ilgu laiku, jūs viens otru iepazīstat ļoti, ļoti labi. Jūs piedzīvojat kā labus laikus, tā sliktus. Es domāju, šādi jūs kļūstat tikai stiprāki un arī uzzināt daudz ko par sevi.”