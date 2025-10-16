Šons "Diddy" Kombss piedzīvo smagu triecienu, cerības izkļūt no cietuma sagrūst. Donalds Tramps nepalīdzēs
Šons “Diddy” Kombss nesaņems apžēlošanu no ASV prezidenta Donalda Trampa, atklājuši notiesātajam reperim pietuvināti avoti.
Mūzikas industrijas magnāts Šons “Diddy” Kombss ir zaudējis cerības drīzumā tikt brīvībā – kā vēsta avoti, viņš nesaņems prezidenta Donalda Trampa apžēlošanu.
Donalds Tramps un reperis Diddy laiku lokos
Šā gada 3. oktobrī ASV Federālā tiesa piesprieda reperim vairāk nekā četru gadu ilgu cietumsodu par diviem apsūdzības punktiem, kas saistīti ar prostitūciju.
Cilvēki no mūziķim pietuvināta loka stāsta, ka Diddy patiesi ticējis, ka ātri izkļūs no ieslodzījuma. Viņš pat esot sacījis citiem, ka būs ārā jau dažu nedēļu laikā.
Diddy komanda vairākus mēnešus klusībā centusies panākt palīdzību no politiskajiem kontaktiem Vašingtonā, cerot, ka prezidents Donalds Tramps iejauksies šajā lietā.
Žurnālists Roberts Šūters, atsaucoties uz avotiem Diddy nometnē, norādījis, ka šie centieni tagad esot apklusuši. „Viņš patiešām domāja, ka viss jau ir nokārtots,” Šūters rakstīja mediju platformā “Substack”. „Viņš stāstīja citiem, ka būs ārā dažu nedēļu laikā. Tagad viņš beidzot sāk apzināties patieso situāciju.”
„Izrādās, neviens vairs neatbild uz viņa zvaniem,” piebilda žurnālists.
Tramps apstiprinājis, ka Diddy tiešām lūdzis apžēlošanu, taču skaidri norādījis – tā netiks piešķirta, informē “Radar Online”. ASV prezidents apliecinājis, ka ar reperi vienmēr bijis labās attiecībās, taču, visticamāk, lūgumu noraidīšot. „Daudzi cilvēki ir lūguši man apžēlošanu,” Tramps izteicies reportieriem Ovālajā kabinetā. „Es viņu saucu par Puff Daddy, viņš man lūdza apžēlošanu.”
„Es biju pret viņu ļoti draudzīgs, mēs labi sapratāmies, un viņš šķita jauks puisis. Es gan viņu nepazinu ļoti tuvu, bet, kad kandidēju uz amatu, viņš bija pret mani diezgan naidīgs,” Tramps piebilda. Tā vien šķiet, ka prezidents par to aizvien tur ļaunu prātu un, kad Trampam jautāja, vai tas nozīmē atteikumu, viņš atbildēja: „Jā, es tā teiktu.”