Pieminot Holivudas ikonu Daeinu Kītoni: aktrisi, kura mācīja mīlēt sevi tādu, kāda esi
Oktobra sākumā pasaulē izskanēja skumja ziņa — 11. oktobrī, 79 gadu vecumā, mūžībā aizgāja leģendārā aktrise Daiena Kītone – sieviete, kura mainīja Holivudas sievietes tēlu.
No Brodvejas līdz “Krusttēvam” un pirmajam "Oskaram” – sākums lielajai kino karjerai
Dzimusi 1946. gada 5. janvārī Losandželosā, Kītone nāca no radošas ģimenes – viņas māte Dorotija bija mājsaimniece un amatierfotogrāfe, bet tēvs Džons – nekustamo īpašumu aģents. Daiena bija vecākā no četriem bērniem, un jau bērnībā viņai piemita izteikta iztēle un vēlme uzstāties.
Skolas gados viņa piedalījās teātra izrādēs un sapņoja kļūt par aktrisi, lai gan toreiz tas šķita tāls un nesasniedzams mērķis.
Pēc vidusskolas beigšanas Daiena studēja teātri, bet drīz vien pārcēlās uz Ņujorku, kur iestājās aktiermeistarības skolā. Tieši tur viņa ieguva pirmo pieredzi profesionālajā teātrī un drīz nonāca Brodvejas apritē – sākumā kā aizvietotāja izrādē "Hair" (1968), bet vēlāk jau ar nozīmīgu lomu Vudija Allena iestudējumā "Play It Again, Sam" (1969).
Kītones kino karjera aizsākās 1970. gadā ar nelielu lomu filmā "Lovers and Other Strangers", taču īstais izrāviens pienāca divus gadus vēlāk, kad viņa ieguva lomu leģendārajā filmā "Krusstēvs” (1972). Šī loma ne vien pavēra viņai durvis uz Holivudu, bet arī kļuva par vienu no ikoniskākajām viņas karjerā. Viņa atgriezās šajā lomā arī filmas turpinājumos, kļūstot par daļu no kino vēstures.
Lielākais panākums Kītones karjerā bija 1977. gada filma “Annie Hall”, ko režisēja Vudijs Allens. Viņas atveidotais brīvais, dzīvespriecīgais un nedaudz ekscentriskais raksturs kļuva par laikmeta simbolu, bet filmas stils – par ietekmīgu modes un uzvedības etalonu. Par šo sniegumu Kītone saņēma “Oskaru” par labāko aktrisi, un “Annie Hall” viņas karjeru pacēla jaunā līmenī.