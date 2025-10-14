Pie skatītājiem nonāks jauns senioru iepazīšanās raidījums “Sirdslietas”
No 23. oktobra "Latvijas Televīzijā" (LTV) ceturtdienu vakaros plkst. 21.10 būs skatāms jauns senioru iepazīšanās raidījums “Sirdslietas”, kurā raidījuma dalībnieki dosies dažādos piedzīvojumos, aizvadīs sarunas un kopīgus brīžus, meklējot gan draudzību, gan mīlestību.
Kā norāda LTV, "skatītājiem būs iespēja sekot līdzi sirsnīgiem stāstiem un jaunām satikšanām, kas apliecina – sirdslietām nav vecuma". “Daudz domājām, kā vislabāk organizēt senioru iepazīšanos – pēc interesēm, dzīvesvietas vai vecuma. Nolēmām: viņi ir pieauguši cilvēki un paši vislabāk zina, ko vēlas. Tāpēc pirmajā sērijā skatītāji iepazīsies ar vienpadsmit kungiem un vēros, kā viņi lasa dāmu sludinājumus un izvēlas, kuras vēlētos iepazīt tuvāk. Otrā sērija būs veltīta sievietēm – tieši viņām piederēs izšķirošais vārds: vai tikšanās notiks vai nenotiks. Pirmais iespaids nereti ir dzirdams, nevis redzams, tāpēc, lai izvēli atvieglotu, dāmām būs iespēja piezvanīt kungiem un pēc balss izlemt, ar kuriem doties uz ātrajiem randiņiem,” par šovu “Sirdslietas” stāsta tā idejas autors un producents Pēteris Krievkalns.
Pirmajā raidījumā skatītāji iepazīs vienpadsmit kungus no dažādām Latvijas vietām, kuri gatavi jaunām satikšanām. Starp viņiem ir gan bijušais baletdejotājs un kaskadieris, gan tālbraucējs, bijušais aktieris un juvelieris, lauksaimnieks, sportists un kultūras entuziasts. Raidījuma vadītāja būs aktrise Indra Burkovska.
"Dalībnieki pierādīs, ka dzīve nebeidzas ne 60, ne pat 80 gados. Tieši otrādi – tajā netrūks ne pirmā randiņa mulsuma, ne patiesu emociju un, jā, arī "kurvīšu". Manuprāt, raidījums "Sirdslietas" pirmām kārtām ir par drosmi nepiekrist vientulībai un ļauties dzīvei. Ceru, ka šis raidījums desmit nedēļu garumā iedvesmos cilvēkus vairāk socializēties," norāda šova vadītāja Indra Burkovska.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā līdz pat 130 000 vecāka gadagājuma cilvēku izjūt vientulību. Bieži vien tā nav paša cilvēka izvēle, bet apstākļu sakritība. Šovs piedāvā iespēju to mainīt, ļaujot iepazīties ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem.