Saņemot "Gada humānista" balvu, Megana Mārkla ģērbusies tērpā par 8372 dolāriem
Megana Mārkla bija ģērbusies no matu galiņiem līdz papēžiem modes nama “Armani” darinātā tērpā, kad apmeklēja balvu ceremoniju Ņujorkā. Viņas apģērba kopējā vērtība sasniedza iespaidīgu summu - 8372 ASV dolārus.
“Project Healthy Minds” rīkotajā Pasaules garīgās veselības dienas gala pasākumā Saseksas hercogam un hercogienei tika piešķirtas "Gada humānistu" balvas.
Megana Mārkla un princis Harijs Pasaules garīgās veselības dienas gala pasākumā 2025. gada 9. oktobrī
44 gadus vecā Megana piesaistīja skatienus, svinīgajam pasākumam izvēloties “Armani” zīda žaketi ar vienrindu pogājumu, kuras cena sasniedz 3325 dolārus. Apģērba aprakstā teikts: "Audums, kas lieliski piekļaujas sievišķīgajam siluetam, slaidinošas līnijas un mūžam aktuālas detaļas, kas veido tūlīt atpazīstamu apģērbu: Džordžo Armani žakete ir atradusi jaunu, mūsdienīgu stilu un vienmēr būs nozīmīgs apģērbs jebkuras sievietes garderobē."
"Šeit tā ir padarīta vēl unikālāka, radīta no “Mulberry” zīda diega, kas ir uzlabota, pateicoties tās izsmalcinātajām un viendabīgajām šķiedrām, gludajai tekstūrai un izturībai."
Hercogiene šo žaketi apvienoja ar pieskaņotām “Armani” biksēm, kuru cena ir 1862 ASV dolāri. Apģērba aprakstā teikts: "Izsmalcinātas garās bikses, no īsta zīda, kam raksturīga atsvaidzinoša, ikdienišķa elegance. Tīras līnijas un minimālistiskas detaļas padara šo apģērbu par klasisku katras sievietes garderobē, kuru var pieskaņot visa veida dzīves gadījumiem."
Jāatzīmē gan, ka šī nav pirmā reize, kad Megana izvēlas šo bikškostīmu. Saseksas hercogiene pirmo reizi tajā tērpās 2023. gadā, kad kopā ar vīru princi Hariju devās īsā vizītē uz Sandjego.
Kājās šoreiz divu bērnu māmiņa bija izvēlējusies apaut “Armani” samta augstpapēžu kurpes ar asimetrisku augšējo līniju, kuru cena ir 865 dolāri. Apavu aprakstā teikts: "Klasisks un mūžam aktuāls stils, kas ideāli piemērots ikdienas apģērbiem un īpašajiem gadījumiem." Hercogiene šīs kurpes iepriekš vilkusi 2021. gadā Ņujorkas vizītes laikā.
Savu koptēlu Megana bija papildinājusi ar zīmola “Armani” clutch somiņu "Satin la Prima", kas maksā 1663 ASV dolārus. Šis aksesuārs tīmeklī raksturots kā satīna izstrādājums ar atsauci uz 90. gadu estētiku. "Stils saglabā savu ikonisko formu ar noapaļotām līnijām. Iekšpusē ir kabatiņa lūpu krāsai un neliels spogulītis. Šis izstrādājums domāts vakariem, rotāts ar “Giorgio Armani” logotipu zeltā, un tam ir praktiska, noņemama ķēdes plecu siksna, kas ļauj to nēsāt pār plecu vai turēt rokā."
Melno koptēlu Megana noslēdza ar masīvu zelta kaklarotu no “Anine Bing”, kas maksā 660 ASV dolārus. Rota izgatavota no misiņa ar 14 karātu zelta pārklājumu.