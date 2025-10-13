Latvija vēl spriež par savu pozīciju jautājumā par Izraēlas dalību Eirovīzijā
Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) konsultējas ar Eiropas Raidorganizāciju savienību (EBU) un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (SEPLP), lai pieņemtu lēmumu par balsojumu Izraēlas dalībai Eirovīzijā, pastāstīja LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Viņa uzsvēra, ka Latvijas dalība Eirovīzijā vienmēr bijusi iespēja pārstāvēt Latviju vienā no pasaulē skatītākajiem mūzikas notikumiem un dot platformu vietējiem māksliniekiem pierādīt sevi starptautiskā mērogā. Arī šogad, gatavojoties nacionālajai "Supernova" atlasei, saņemts ievērojams skaits dziesmu pieteikumu, kas apliecina mūziķu interesi un vēlmi pārstāvēt Latviju uz lielās skatuves.
Vienlaikus viņa atzīmēja, ka nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursa norise, līdzīgi kā citi starptautiska mēroga notikumi, raisa jautājumus un diskusijas daudzviet Eiropā, tādēļ arī "Supernovas" organizatori rūpīgi izvērtē notiekošo un konsultējas ar EBU un SEPLP, lai pieņemtu lēmumu par balsojumu Izraēlas dalībai Eirovīzijā.
Tai pašā laikā Ločmele arī uzsver, ka Latvijas līdzdalība Eirovīzijā nekādā veidā neietekmē LSM darbu, objektīvi atspoguļojot notikumus, tostarp karu Gazā. "LSM darbs balstās redakcionālajās vadlīnijās un labākās žurnālistikas principos, kas paredz sabiedrībai būtisku jautājumu analīzi un daudzpusīgu viedokļu atspoguļojumu," skaidro Ločmele.
Jau vēstīts, ka jau nedēļām pieaug spiediens uz dziesmu konkursa rīkotājiem, lai panāktu Izraēlas diskvalifikāciju, to pamatojot ar Izraēlas militāro operāciju Gazas joslā. Cita starpā no dalības Eirovīzijā piedraudējušas atteikties Spānijas un Nīderlandes sabiedriskās raidorganizācijas, ja Izraēlai būs ļauts konkursā piedalīties.
EBU septembra beigās paziņoja, ka novembrī sarīkos organizācijā pārstāvēto raidorganizāciju tiešsaistes sanāksmi, lai balsotu par dalību 2026. gada dziesmu konkursā, kas paredzēts maijā Vīnē.