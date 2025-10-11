"Pat ja ir saraksts ar katastrofāliem tērpiem, es tos nenožēloju!" - Sāra Džesika Pārkere pārsteidz ar jaunu pārgalvīgu apģērba izvēli!
“Sekss un lielpilsēta” zvaigzne Sāra Džesika Pārkere pārsteigusi Ņujorkas baleta Rudens modes gala pasākuma apmeklētājus ar savu iespaidīgo tērpu.
Sāras Džesikas Pārkeres ierašanās modes pasākumā piesaistīja visu klātesošo uzmanību. 60 gadus veco aktrisi uz saviesīgo vakaru pavadīja viņas vīrs aktieris Metjū Broderiks. Sāra modes pasākumam bija izvēlējusies patiesi iespaidīgu tērpu. Garo kleitu ar tīkliņveida korseti papildināja dramatiski melni spārni.
„Šie ir Airisas spārni, un valkāt tos ir vieglāk par vieglu,” Pārkere paskaidroja žurnāla “Vogue” reportierim greznajā pasākumā, kas norisinājās Linkolna centrā. „Šie spārni vispār neko nesver. Tos ir tik ērti valkāt.”
Airisa, uz kuru atsaucās filmas “And Just Like That” zvaigzne, ir atzītā dizainere Airisa van Herpena, kura izslavēta par inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu augstās modes mākslā. Van Herpena radījusi drosmīgus tērpus horeogrāfa Džamara Robertsa baletam “Foreseeable Future”, kas piedzīvoja pasaules pirmizrādi 13. ikgadējā Rudens modes gala pasākumā – vakarā, kurā balets un augstā mode saplūst, svinot radošumu un mākslu.
Sāra Džesika Pārkere Ņujorkas baleta Rudens modes gala pasākumā
„Katru gadu es vēlos un ceru valkāt kādu tērpu, ko radījusi šī dizainere un horeogrāfe, un Airisa man atsūtīja attēlus ar kleitu, kas man šobrīd ir mugurā,” Pārkere paskaidroja. „Fotogrāfijas mani satrieca vissaviļņojošākajā un aizraujošākajā nozīmē, un es esmu tik laimīga, ka varu to nēsāt. Viņa teica, ka šis bijis tērps, kuru cerējusi, ka es uzvilkšu.”
Dizainere pastāstījusi, ka viņai bijuši nepieciešami četri mēneši, lai radītu šo Sāras Džesikas Pārkeres tērpu, kas gatavots no ultra viegla “gaisīga auduma”, kas ražots Japānā. “Tas ir pats vieglākais audums pasaulē, viens diegs ir piecas reizes plānāks par cilvēka matu,” paskaidroja nīderlandiešu izcelsmes modes māksliniece.
Dizaineres Airisas van Herpenas 2025. gada rudens/ziemas augstās modes skate
Nenožēlo nevienu no agrāk vilktajiem tērpiem
Nesenā intervijā žurnālā žurnālam “W” Sāra Džesika Pārkere atklāja, ka nenožēlo nevienu no ekstravagantajiem tērpiem, ko jebkad izvēlējusies vilkt uz saviesīgajiem pasākumiem.
"Es nenožēloju nevienu no tiem, jo kāda tam būtu jēga?" viņa sacīja intervijā. "Esmu pārliecināta, ka ir garš saraksts ar lietām, par ko vajadzētu teikt, ka tā bija kļūda, oi-oi, nepareizi, aplami, nepiemēroti.”
Viņa turpināja: "Tas viss bija dāvana, tas viss bija pārspīlēti, tas viss bija nogurdinoši, tas viss bija aizraujoši. Tas viss bija tā, it kā es atrastos pasaulē, kas nav balstīta realitātē. Ko tur nožēlot?”