Mūziķis Mārtiņš Kanters izdod debijas dzejas krājumu "Cilvēcība"
26. septembrī, klajā nāk mūziķa un dziesmu autora Mārtiņa Kantera debijas dzejas krājums “Cilvēcība”.
Mārtiņš Kanters: "Vienmēr zināju, ka man būs skaista sieva!"
Mūziķa, dziesmu autora un Latvijas Radio ētera personības Mārtiņa Kantera debijas dzejoļu krājuma "Cilvēcība" atvēršanas svētkos starp viesiem bija arī viņa dzīves trīs sievietes - mamma Astrīda, sieva Žanete un sievasmāte Ketija.
Mārtiņš ar sievu Žaneti nākamā gada janvārī svinēs iepazīšanās desmit gadu jubileju, bet septembrī atzīmējuši laulības astoto gadadienu. “Sarīkojām mierpilnu randiņu jūras krastā,” ieskatu svinībās sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" sniedz Mārtiņš. Abu laulībā dzimis dēls Sebastians, kas šoruden uzsāka skolas gaitas. “Pirmā klase! Neticami, cik ātri laiks skrien. Vēl nesen turējām viņu rokās, bet šodien ar mugursomu plecos viņš droši soļo pretī jaunam sākumam,” priecīgs ir tētis Mārtiņš.
Dziedātājs un radio ētera personība ar sievu Žaneti kopīgi vada ģimenes uzņēmumus SIA "RM Music" un SIA "Kantero", kas organizē lielākus un mazākus pasākumus visā Latvijā. “Aktīvi darbojamies arī ar Latvijas skolas somas projektiem, Žanete šobrīd cītīgi strādā pie komunikācijas ar bibliotēkām, lai mana grāmata nonāktu pie visiem lasītājiem,” atklāj Mārtiņš. Viņš sievai velta pateicības vārdus: “Žanete ir mana lielākā iedvesma visās izpausmēs. Vienmēr zināju, ka man būs skaista sieva.” Mārtiņa jaunajā dzejas grāmatā ir nodaļa "Divu siržu dialogs", liela daļa dzejoļu, kas tajā atrodas, tapuši, domājot par sievu: “Grāmatā ir arī mans mīļākais dzejolis viņai – "Tu šorīt izskaties tik skaista". Tas ir pārtapis arī dziesmā ar tādu pašu nosaukumu.”