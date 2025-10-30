26. septembrī, klajā nāk mūziķa un dziesmu autora Mārtiņa Kantera debijas dzejas krājums “Cilvēcība”.

Mūziķis Mārtiņš Kanters izdod debijas dzejas krājumu "Cilvēcība"

26. septembrī, klajā nāk mūziķa un dziesmu autora Mārtiņa Kantera debijas dzejas krājums “Cilvēcība”.

Slavenības

Mārtiņš Kanters: "Vienmēr zināju, ka man būs skaista sieva!"

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

Mūziķa, dziesmu autora un Latvijas Radio ētera personības Mārtiņa Kantera debijas dzejoļu krājuma "Cilvēcība" atvēršanas svētkos starp viesiem bija arī viņa dzīves trīs sievietes - mamma Astrīda, sieva Žanete un sievasmāte Ketija.

Mārtiņš Kanters: "Vienmēr zināju, ka man būs skais...
foto: Mārtiņš Ziders
Kamēr Mārtiņš sniedza muzikālo priekšnesumu savas dzejas grāmatas atklāšanā, sieva Žanete viņu vēroja ar mīlestības pilnu skatienu.
Kamēr Mārtiņš sniedza muzikālo priekšnesumu savas dzejas grāmatas atklāšanā, sieva Žanete viņu vēroja ar mīlestības pilnu skatienu.

Mārtiņš ar sievu Žaneti nākamā gada janvārī svinēs iepazīšanās desmit gadu jubileju, bet septembrī atzīmējuši laulības astoto gadadienu. “Sarīkojām mierpilnu randiņu jūras krastā,” ieskatu svinībās sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" sniedz Mārtiņš. Abu laulībā dzimis dēls Sebastians, kas šoruden uzsāka skolas gaitas. “Pirmā klase! Neticami, cik ātri laiks skrien. Vēl nesen turējām viņu rokās, bet šodien ar mugursomu plecos viņš droši soļo pretī jaunam sākumam,” priecīgs ir tētis Mārtiņš.

foto: Mārtiņš Ziders
Kamēr Mārtiņš sniedza muzikālo priekšnesumu savas dzejas grāmatas atklāšanā, sieva Žanete (pa labi) viņu vēroja ar mīlestības pilnu skatienu.
Kamēr Mārtiņš sniedza muzikālo priekšnesumu savas dzejas grāmatas atklāšanā, sieva Žanete (pa labi) viņu vēroja ar mīlestības pilnu skatienu.

Dziedātājs un radio ētera personība ar sievu Žaneti kopīgi vada ģimenes uzņēmumus SIA "RM Music" un SIA "Kantero", kas organizē lielākus un mazākus pasākumus visā Latvijā. “Aktīvi darbojamies arī ar Latvijas skolas somas projektiem, Žanete šobrīd cītīgi strādā pie komunikācijas ar bibliotēkām, lai mana grāmata nonāktu pie visiem lasītājiem,” atklāj Mārtiņš. Viņš sievai velta pateicības vārdus: “Žanete ir mana lielākā iedvesma visās izpausmēs. Vienmēr zināju, ka man būs skaista sieva.” Mārtiņa jaunajā dzejas grāmatā ir nodaļa "Divu siržu dialogs", liela daļa dzejoļu, kas tajā atrodas, tapuši, domājot par sievu: “Grāmatā ir arī mans mīļākais dzejolis viņai – "Tu šorīt izskaties tik skaista". Tas ir pārtapis arī dziesmā ar tādu pašu nosaukumu.”

foto: Mārtiņš Ziders
Mārtiņš Kanters ar savas dzīves svarīgajām sievietēm – mammu Astrīdu (attēlā no kreisās), sievu Žaneti un sievasmāti Ketiju. “Visas trīs man ir ļoti nozīmīgas sievietes, ar visām uzturu ļoti ciešu kontaktu,” saka dziedātājs.
Mārtiņš Kanters ar savas dzīves svarīgajām sievietēm – mammu Astrīdu (attēlā no kreisās), sievu Žaneti un sievasmāti Ketiju. “Visas trīs man ir ļoti nozīmīgas sievietes, ar visām uzturu ļoti ciešu kontaktu,” saka dziedātājs.

Tēmas

Latvijas Radio

Citi šobrīd lasa