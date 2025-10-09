Ar jaunu sezonu atgriežas veselīga dzīvesveida raidījums "Māksla dzīvot"
No 9. oktobra ceturtdienās telekanālā "RE TV" būs lūkojams sabiedrības veselības un dzīvesstila projekts "Māksla dzīvot" kopā ar Aneti Zālīti.
Televīzijas raidījums un raidieraksts "Māksla dzīvot" ir veselības ceļvedis harmoniskai un piepildītai dzīvei. "Māksla dzīvot" ir projekts, kas pievērsies sabiedrības veselībai, pacientu izglītošanai uztura, kustību un mentālās veselības jautājumos, kā arī garīgajai izaugsmei, veselīgam dzīvesveidam un harmoniskām attiecībām. Katru nedēļu skatītājiem būs iespēja iepazīties ar ārstu un ekspertu zināšanām, kā arī dzirdēt iedvesmojošus cilvēku stāstus, kuri atraduši savu dzīves līdzsvaru. Jaunajā sezonā aktuāla būs ne tikai veselības tēma, bet arī attiecību un mīlestības tēma, bez kuras dzīve nav iedomājama. Projekta ideja un misija ir sabiedrības veselības un veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Jaunajā sezonā raidījuma vadītāja ir Anete Zalīte, veselības speciāliste, sertificēta optometriste un mediatore, kā arī mūziķe, piedalījusies raidījumā “Koru kari” un “Supernova”. Ikdienā Anete praktizē optometrijā. Anete ir veselīga dzīvesveida piekritēja, ikdienā nodarbojas ar fitnesu un ir veselīga dzīvsveida atbalstītāja. Anete Zālīte par projektu saka: “Vadīt izglītojošu raidījumu par veselību un attiecībām nav izaicinājums, bet iespēja ielikt daļu no sevis, iedvesmot citus, kā arī rūpīgi iztaujāt ārstus un sniegt pēc iespējas plašāku ieskatu konkrētā tēmā. Jaunā sezona būs zināšanu un iedvesmas piepildīta!”
Katru nedēļu tiks aplūkota kāda aktuāla veselības tēma. Sezona sāksies ar uztura speciālistes un augstskolas "Turība" uztura programmas izveidotājas Gunas Bīlandes sarunu, kur runās par diētām, bariatriju un kā godīgi nomest piecus kilogramus liekā svara. Būs tikšanās ar ārsti neiroloģi Lindu Zvauni sarunā par migrēnu un galvassāpem, bet vecmāšu asociācijas vadītāju Lindu Veidemani iztaujās par veselīgu grūtniecību. Neizpaliks saruna ar narkoloģi Ilzi Maksimu par aktualitāti sabiedrībā – alkoholismu. Būs tikšanās arī ar kanisterapeiti Kristīnu Vilku un viņas suni Miru, lai atklātu sabiedrībai, cik daudz patiesībā spēj palīdzēt cilvēkam suns. Raidījumā varēs iepazīties arī ar dažādu slavenību dzīvesveida paradumiem un attiecību nozīmi cilvēku dzīvē. Ar attiecību speciālisti Ievu Adamsu tiks spriests par pāru attiecībām, dejotāja Elza Kronberga atklās savu iedvesmas stāstu, kas radies Jaunzēlandē, mūziķe Zane Dombrovska atklās savu lielo dzīves mīlestību, dziedātājs Normunds Rutulis dalīsies dzīves un skatuves piedzīvojumos, diriģents Ints Teterovskis atklās Austrālijas noslēpumu, bet personības pašizaugsmes trenere Nika Todavčiča atklās savu izaugsmes fomulu.
Sezonas jaunums būs īpašas rubikas, lai pievērstos konkrētām veselības aktualitātēm. Kopā ar speciālistiem skaidros svarīgākos acu veselības jautājumus: bērnu redze, redzes pārbaudes kvalitāte, miopijas epidemija, nogurums un kā saglabāt redzi līdz sirmam vecumam. Savukāt rubrikā “Tavs smaids un zobu veselība” varēs uzzināt svarīgāko un aktuālāko zobu veselībā, ko pasaule sola nākotnē, un vai zobu varēs izaudzēt no jauna? Raidījuma satura autore un producente Ingrīda Bondare bilst: “Projekts strauji attīstās un uzkrāj vērtīgu un ilgtspējīgu informāciju, kura ir pieejama jebkuram interesentam. Raidījuma mērķis ir sabiedrības veselības un mentālās veselības tēmu aktualizēšana, tādējādi veidojot vienkopus platformu, kas saprotama plašai auditorijai."