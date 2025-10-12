FOTO: 25 gadi seriālam "Gilmoru meitenes" - kā seriāla zvaigznes pa šo laiku ir mainījušās
Šogad 25 gadu jubileja aprit seriālam "Gilmoru meitenes" (Gilmore Girls), un, lai arī gadi ir pagājuši, šis seriāls joprojām ir populārs un turpina iekarot jaunas auditorijas sirdis.
Ne visi seriāli spēj izturēt laika pārbaudi, un vēl retāki kļūst par savas paaudzes simboliem, kā to paveica "Gilmoru meitenes". Seriāls, kas stāsta par īpašo un ciešo mātes un meitas – Lorelas un Rorijas Gilmoru – saikni, veiksmīgi apvieno nostalģisku un mierinošu noskaņu ar asprātīgiem dialogiem un dziļām attiecību ainām.
"Šī seriāla terapeitiskie efekti uz cilvēkiem ir neticami un dziļi. Šis seriāls glābj cilvēkus, un tas tos glābj katru dienu,” stāsta Skots Patersons, kurš seriālā atveidoja ēdnīcas īpašnieku Lūku. "Tas nomierina, dziedē un sniedz cerību, ka priekšā ir labākas dienas, ka pagātnē bija labākas dienas, un ka mēs varam izdzīvot labākas dienas tagadnē.”
Seriāls pirmizrādi piedzīvoja 2000. gada 5. oktobrī, un tas ilga septiņas sezonas. Taču tikai 2014. gadā "Gilmoru meitenes" ieguva otro dzīvotspēju, kad "Netflix" ieguva tā straumēšanas tiesības. Seriāls ne tikai piedzīvoja strauju popularitātes pieaugumu tajā laikā, bet arī noveda pie 2016. gada miniseriāla "Gilmoru meitenes: gads dzīvē", kurā piedalījās lielākā daļa no aktieru sastāva.
Lai gan seriāls pierādīja savus panākumus laika gaitā, seriāla producente Šerilīna “Šermans” Palladino atceras, ka sākumā bija jācīnās par šo projektu, jo "Gilmoru meitenēm" bija mazāk resursu nekā konkurentiem, piemēram, tolaik populārajiem seriāliem "Draugi", "Bafija pret vampīriem" un "Amerikāņu elks".
Šodien aktieri ir devušies dažādos dzīves ceļos – daži turpina strādāt televīzijā un filmās, citi pievērsušies citām radošām un personīgām aktivitātēm, taču fani joprojām ar siltumu atceras viņu lomas un to radīto maģiju, kas saglabājas arī pēc vairāk nekā divām desmitgadēm.