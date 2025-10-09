"The Offspring" koncerts Rīgā 2025. gada oktobrī
2025. gada 5. oktobrī Rīgā, "Xiaomi Arēnā" uzstājās pirms 40 gadiem dibinātā amerikāņu pankroka grupa "The Offspring".
FOTO: ar ņipru koncertu Rīgā priecē pankroka leģendas "The Offspring"
"The Offspring" ir viena no visu laiku populārākajām amerikāņu muzikālajām apvienībām, ar kuru pankroks deviņdesmitajos gados pēkšņi uzšāvās slavas virsotnēs. Pārpildīti koncerti, dziesmas, kas atpazīstamas no pirmās sekundes, vairak nekā 40 miljoni pārdotu albumu – tas, protams, neskaitot klausītājus, kuri neko nepērk, bet aizņemas no drauga vai svētā mierā un pacietībā sagaida 21. gadsimtu, lai vairotu jau tā iespaidīgo grupas ierakstu mūsdienu klausījumu skaitu straumēšanas platformās.
Grupas videoklipi savulaik aktīvi rotēja mūzikas televīzijas kanālos ne vien vēlās stundās, kur pirms tam tika “izsūtīta” skaļāka un agresīvāka rokmūzika, bet arī gaišā dienas laikā, kad pie televizoriem pielipuši pat bērni. Un nu viņi visi ir izauguši, lai ar vērienu nosvinētu "The Offspring" četrdesmito gadskārtu.
"The Offspring" tiek piedēvēts žanra apzīmējums poppanks, kura izcelsmes skaidrojumu atrast nav grūti – tas ir pankroks, kuru pēkšņi iemīlējuši tik daudzi, kā vēl vakar tikai Madonnu, "Depeche Mode" un Maiklu Džeksonu. Šis termins epizodiski pavīdējis jau septiņdesmito gadu otrajā pusē, runājot par "The Ramones", "Blondie", "The Police", bet deviņdesmitajos gados tas piedzīvoja jaunu nebijušās jaudas uzplaukumu - "The Offspring" kopā ar "Green Day" un "Blink-182", kļūstot par arēnu zvaigznēm un lielāko festivālu hedlaineriem. Nu jau "The Offspring" pasaulē ir pārdevuši vairāk nekā 40 miljonus albumu kopiju, kļūstot ne vien par pankroka pirmrindniekiem, bet arī par vienu no visu laiku pārdotākajām grupām visā plašajā, daudzveidīgajā un gadu desmitiem ilgušajā rokmūzikas vēsturē.
Bet tas vēl nav viss! "The Offspring" pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma savus fanus ir iepriecinājuši ar jaunu – pēc skaita jau vienpadsmito studijas albumu “Supercharged”.
Hiti “Pretty Fly (For a White Guy), “Why Don’t You Get A Job”, “Self Esteem” vai “Come Out and Play” zināmi pat tiem, kuri, iespējams, nekad nav dzirdējuši tādu jēdzienu kā “pankroks”, ne par ko nevilktu saplēstus džinsus un neietu cilvēkos glīti nesaķemmējies, bet tam arī nav būtiskas nozīmes – mūzika paliek mūzika, un, ja tā ir laba, tad visur atrod dzirdīgus klausītājus. Būvlaukumā, autoservisā, bankā, reklāmas birojā, bibliotēkā, slimnīcā vai veikalā.