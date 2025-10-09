Ieskats šova "X faktors" 2025. gada 12. oktobra raidījumā
FOTO: ieskaties, kas gaidāms "X faktora" atlases trešajā raidījumā
Svētdien, 12. oktobrī , TV3 skatītājiem jau atkal būs iespēja doties aizraujošā muzikālā ceļojumā - “X faktora” trešajā atlases raidījumā uz skatuves kāps 19 jaunie talanti, kuri sapņo par uzvaru šovā. Viņu balsīs skanēs gan drosme un aizrautība, gan cerība piepildīt savus sapņus. Šo vakaru īpašu padarīs ne tikai Latvijas jaunie mūziķi, bet arī viesi no Ukrainas un Kenijas.
Šīs nedēļas raidījumu atklās grupa “Tikai mēs”, kas mentorus centīsies aizraut ar pašu radītu dziesmu “Pa dzīvi kaut kā tā”, kuras pamatā ir dziļš un emocionāls stāsts. Taču viņi nebūs vienīgie grupu pārstāvji šajā vakarā – uz skatuves kāps arī alternatīvā roka grupa “Melnā straume” no Rūjienas, kuri gatavi pārsteigt ar savu enerģiju un spilgto skanējumu.
"X faktora” skatuvi šajā vakarā piepildīs arī starptautiskas noskaņas. Uz tās kāps kenijiete Katrīna, kura ir precējusies ar latvieti un jau vairākus gadus dzīvo Latvijā. Viņa šobrīd visu enerģiju velta savas muzikālās karjeras attīstīšanā un skatītājus pārsteigs ar emocionālu dziedājumu svahili valodā. Tāpat redzēsim arī ukraini Vjačeslavu, kurš kopā ar ģimeni jau kādu laiku dzīvo Latvijā. Šim vakaram viņš sagatavojis leģendārās grupas “Okean Elzy” dziesmu “Obiymy”.
Uz “X faktora” skatuves šajā vakarā atgriezīsies arī jau pazīstamas sejas. Ģitārspēles pasniedzējs Arvils Rihards Bernāts šoreiz izvēlējies izpildīt neaizmirstamo Ala Grīna hitu “Let’s Stay Together”. Savukārt 18 gadus vecā Sofija Mihailova, kuru pagājušajā sezonā Intars Busulis kā pēdējo nocēla no sava krēsla, izraisot plašas diskusijas un kritiku par šo lēmumu sociālajos tīklos, šosezon cer pierādīt sevi vēlreiz – šoreiz ar spēcīgo Adeles dziesmu “Skyfall”. Savu talantu apliecināt ieradies arī Niklāss Pugejs, kurš šogad kā viens no Talsu baltā kora dalībniekiem triumfēja šovā “Koru kari”. Tagad viņš ir gatavs pierādīt, ka spēj spoži stāvēt uz lielās skatuves kā solists un pārliecināt šova mentorus. Vakara gaitā netrūks arī citu spilgtu personību – starp dalībniekiem redzēsim gan krodzinieci un aktrisi, gan elfu meiteni, multimākslinieci, mūziķi, kura jau izdevusi divus albumus un ir gatava iepazīties ar plašāku auditoriju, un daudzus citus.