Romantiskais duets Inese Ērmane un Havjers Fernandess laiž klajā jaunu dziesmu un videoklipu
"Latvijas sirdsdziesmas" 2024.gada uzvarētāji - dziedātāji Inese Ērmane un Havjers Fernandess - piedāvā klausītājiem atgriezties vasaras un mīlestības sajūtās ar jaunu dziesmu "Savijušies".
Mūzikas autori ir ģitārists Aleksandrs Kuzmins un Inese Ērmane, kura ir arī vārdu autore. “Dziesma stāsta par vieglumu, kas rodas, kad satiekas divi dvēseles radinieki. Vārdus šai dziesmai sarakstīju pirms vairākiem gadiem, nesen nosūtīju puišiem, un kādā rītā mūsu kopējā čatā Aleksandrs nāca klajā ar dziesmas muzikālo ideju, kuru pēc tam kopīgi attīstījām. Man šķiet, ka ir sanākusi ļoti skaista mīlas balāde!” par jauno dziesmu saka Inese, savukārt Havjers piebilst: “Šī dziesma man ir par apzinātu mīlestību, kad otrs cilvēks tev ir viss - gan miers, gan nemiers, gan klusums, gan kliedziens. Un bez šī cilvēka neesmu pilnīgs. Stāsts ir ne tikai par mīlestību, bet par divu cilvēku saderību un attiecībām, kurās viens otru padara labāku. Šī ir emocionāla, intīma un aktīva balāde ar piedziedājumu kā kliedzienu vējā.”
Dziesmas mūzikas autors Aleksandrs Kuzmins pauž: “Šī dziesma ir par sevis un otra cilvēka emociju pieņemšanu mīlestības stāstā. Par nobriedušu cilvēku mīlestību, kur viss ir spēcīgāks, vairāk koncentrētāks un apzināts. Mūzikā centos paust šo emociju lidojumu. Neiztikām bez spāņu ģitāras, kurai ir savs raksturs un skanējums, vairāk atbilstošs kaislībai.”
Kopš uzvaras “ Latvijas sirdsdziesmā” mūziķi irradījuši vairākas koncertprogrammas, ar kurām koncertē visā Latvijā: “Vīns. Vārdi. Mīlestība”, “Savijušies” (jaunā programma bolero, tango un salsas ritmos), “Veltījums Latvijai” un “Eiropas Ziemassvētki”, kurās mākslinieki dzied septiņās valodās un apvieno spāņu un latviešu kultūru. Tuvākais koncerts gaidāms 25. oktobrī Svitenes pilī “Leģendu nakts 2025” ietvaros.