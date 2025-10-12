Pasmaidām par deviņdesmitajiem! Stila kļūdas, ko nožēlo pat Sāra Mišela Gelāra
Seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigzne Sāra Mišela Gelāra godīgi atzīstas, ka tērpu izvēle, kas viņai deviņdesmitajos gados šķitusi moderna, tagad raisa smaidu un nelielu nožēlu.
Sāra Mišela Gelāra ar vieglu nostalģiju un atvieglojumu atskatās uz apģērbiem, kādus deviņdesmitajos gados izvēlējās sarkanā paklāja pasākumiem. Aktrise, kurai šobrīd ir 48 gadi, nesen sociālajos tīklos dalījās ar rotaļīgu ierakstu, kur salīdzināja dažus savus agrīnos pirmizrāžu tērpus ar savu šodienas stilu.
Fotogrāfijās apskatāmi tērpi, ko aktrise bija izvēlējusies filmu “Kliedziens 2” un “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” pirmizrādes vakariem 1997. gadā, un papildinājusi šo bilžu sēriju ar to, kā bija ģērbusies, apmeklējot 1998. gada MTV mūzikas video balvu ceremoniju.
No pieguļošām bezlencīšu kleitām un pērlītēm izšūtiem mini svārkiem līdz spīdīgām zeķbiksēm – aktrise pajokoja, ka cer, ka vismaz viens no šiem apģērba gabaliem ir “sen jau sadedzināts.” Viņa arī pauda nožēlu par spalvām rotāto somiņu, ko bija paņēmusi līdzi uz filmas “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” pirmizrādi gandrīz pirms trīsdesmit gadiem.
Sāra Mišela Gelāra seriālā „Bafija pret vampīriem”
Seriālu „Bafija pret vampīriem” filmēja no 1997. līdz 2003. gadam.
“Esmu priecīga atzīt, ka mans stils noteikti ir uzlabojies,” viņa rakstīja pie fotogrāfijām, kur salīdzina savas tā laika modes ar šā brīža izvēlēm.
Gelāra atzina, ka agrāk viņa ļoti sekojusi līdzi jaunākajām modes tendencēm un satraukusies par citu cilvēku paustajiem viedokļiem. “Tagad, manuprāt, vairāk ieguldu pati sevī un vēlos izmēģināt kaut ko atšķirīgu,” viņa norādījusi kādā no nesenām intervijām. “Esmu sākusi izkāpt no savas komforta zonas – kas manā vecumā, šķiet, ir diezgan rets gadījums. Bet varbūt līdz ar gadiem nāk arī pārliecība?”
Drīzumā Sāru Mišelu Gelāru atkal redzēsim uz lielā ekrāna. Filmas “Ready or Not 2: Here I Come” pirmizrāde paredzēta nākamā gada 10. aprīlī.