Vai viss tomēr nav beidzies? Lopesa un Afleks atkal kopā pozē uz "sarkanā paklāja"
Aizvadītajā dienā Ņujorkā tika aizvadīta mūzikla "Zirnekļsievietes skūpsts" pirmizrāde, kurā par negaidītu pārsteigumu parūpējās amerikāņu dziedātāja Dženifera Lopesa un aktieris Bens Afleks. Bijušais pāris fotogrāfu priekšā apskāva viens otru un uzsmaidīja fotogrāfiem.
Kamēr šīs atkalsatikšanās dēļ uzvirmojušas baumas par romantiskām attiecībām abu starpā, daudzi norāda, ka Afleks vienkārši atbalsta savas bijušās sievas profesionālos centienus. 56 gadus vecā Lopesa mūziklā atveido vienu no galvenajām lomām, bet Afleks bijis filmas izpildproducents.
Pirms pirmizrādes Lopesa pateicās savam bijušajam vīram par iespēju filmēties mūziklā: “Liels paldies. Paldies visiem, ka esat šeit šovakar. Paldies, Ben — šī filma nebūtu tapusi bez tevis.” Tāpat viņa atklāja, ka, izlasot scenāriju, bijusi patīkami satraukta, jo tajā viņa "atveido senu Holivudas filmu zvaigzni" un filmā varēja izpaust visus savus talantus — dziedāšanu, dejošanu un aktierspēli.
Dženifera Lopesa kāzu dienā 2022. gada 20. augustā
Lopesu un Afleku pirmo reizi romantiskas attiecības saistīja 2002. gadā, tomēr neilgi pēc tam viņu ceļi šķīrās. Tomēr pēc ilgāka pārtraukuma viņi atsāka attiecības 2021. gadā un gadu vēlāk Lasvegasā apprecējās. Tomēr divus gadus vēlāk Lopesa iesniedza šķiršanās prasību. Vēl aizvadītajā nedēļā Lopesa medijiem norādīja, ka "šķiršanās bija labākais, kas ar viņu noticis".