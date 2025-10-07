Rolands Prīverts ballītē cienā ar narkobarona Eskobara iemīļotāko šņabi

Latvijas slavenākā narkokurjera Rolanda Priverta un rakstnieka Oskara Tarvida grāmatas "Netici nekam" prezentācija; 01.10.2025.
Aizvadītajā nedēļā notika bijušā narkokurjera Rolanda Prīverta otrās grāmatas "Netici nekam" prezentācija. Tās viesiem Prīverts bija sarūpējis pavisam eksotiskus dzērienus!
Tās bija vairākas greznas pudeles ar uzrakstiem – kokas liķieris, kokas degvīns, "Cocalero".
Kā žurnālam "Kas Jauns" skaidrojis Prīverts, šis alkohols nācis no Bolīvijas un tā sastāvā izmantotas kokas lapas. Jā, tās pašas kokas auga lapas, no kurām Andu kalnos ne tikai pagatavo uzmundrinošu tēju, bet, izmantojot dažādas ķīmiskas procedūras, sintezē narkotisko vielu kokaīnu.
Kokas lapas, no kurām atdalītas narkotiskās vielas, izmanto arī alkohola ražošanā, un, pēc Prīverta teiktā, viens no grāmatas prezentācijā paceltajiem dzērieniem – aquardiente de coca – esot bijis kolumbiešu narkobarona Pablo Eskobara iecienītākais šņabis, savukārt dzēriena "Cocalero" nosaukums ir cēlies no Andu kalnu zemniekiem, kuri kopj kokas krūmu plantācijas un novāc kokas lapas, un šos zemniekus dēvē par kokalero.
Tiesa gan, nesen šādu kokas alkoholisko dzērienu atgādāšana uz Latviju Rolandam Prīvertam bijusi pilna nepatīkamiem piedzīvojumiem. “Šogad maijā atgriezos Latvijā no Dienvidamerikas. Dienā pirms izlidošanas man hostelī pazuda gan zobupasta, gan šampūns, kas radīja manī aizdomas. Ierodoties lidostā, pamanīju, ka man seko policija, sajutu, ka patiešām kaut kas nav īsti kārtībā. Nodevu bagāžu kontrolei un lūdzu somas pārbaudīt rentgenā, sakot, ka man ir aizdomas, ka man somā kāds ir ielicis kokaīnu. Pārbaudi veikt atteicās, bet es sacēlu pamatīgu traci un pats vienā no somām atradu gan šampūnu, gan zobupastu, tikai ieliktus maisiņos, uz kuriem uzlīmēts elektroniskais čips – tātad, lai mani izsekotu! Izmetu to visu ārā, bet lidmašīnā mani neielaida. Tikmēr otrs koferis jau aizceļoja uz Vāciju. Kad ielidoju Frankfurtē, meklēju savu koferi, līdz pēkšņi mani sagrāba divi muitnieki un aizvilka izkratīt. Laikam viņiem kāds bija paziņojis, ka pārvadāju narkotikas, jo citādāk jau nerīkotos ar tādu degsmi.
Frankfurtē mani aizturēja uz veselu diennakti, pārbaudīja no galvas līdz kājām, pat izģērba pliku.
Un vislielākās aizdomas viņiem radīja gan nopirktās kafijas pupiņas, gan manas alkohola pudeles. Pirmās analīzes kokaīna klātbūtni dzērienos neuzrādīja, un tad no pilsētas tika atsaukts cits eksperts, kas ieradās pēc divām stundām ar milzu koferi. Viņš paņēma pamatīgu verķi, kas jau attālināti veic šķidruma analīzi un nosaka vielu sastāvu. Izpētīja katru pudeli, taču neko aizliegtu tajās neatrada. Diemžēl pudeles man tā arī neatdeva, pateica, ka tās vēl vedīšot uz ķīmisko analīzi. Nu jau četrus mēnešus gaidu, kad atdos man šos dzērienus,” stāsta Prīverts, sakot, ka tās sešas kokas lapu alkohola pudeles, ko cēla galdā grāmatas prezentācijā, no Bolīvijas viņš atveda pirms dažiem gadiem, un tad nevienam uz robežas neradās kaut kādas aizdomas, ka tajās varētu būt kas nelegāls.