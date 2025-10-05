Rīgā uzstāsies zviedru postmetāla grupa “Smash Into Pieces”
Koncertzālē "Palladium" šovakar plkst.20 uzstāsies zviedru postmetāla grupa "Smash Into Pieces", informēja "Positivus Press".
Noslēgusi līgumu ar "Sony Music Entertainment" Zviedrijā kopš 1995.gada pārstāvošo ierakstu kompāniju "Gain Music Entertainment" un saņēmusi Zviedrijas roka radiostacijas "Bandit Rock" balvu kā 2012.gada jaunatklājums, grupa laida klajā debijas albumu "Unbreakable".
Pēc albuma "Unbreakable" panākumiem Zviedrijā, sasniedzot septīto pozīciju popularitātes sarakstos, "Smash Into Pieces" devās Eiropas turnejā, lai iepazīstinātu plašāku klausītāju loku ar saviem dzīvajiem priekšnesumiem. Līdz šim grupa izdevusi astoņus studijas albumus
"Smash into Pieces" 2023. un 2024.gadā piedalījās televīzijas konkursā "Melodifestivalen" un devās pirmajā turnejā pa Ziemeļameriku.
Šogad grupa ir izdevusi virkni jaunu singlu - "Wildfire", "Hurricane", "Maze of Fools", "Heroes" "Man or Machine", "Paradise", "A Sky Full of Stars".