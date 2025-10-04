Bez asarām nevar skatīties: kulta filmas "Viens pats mājās" zvaigznei smags dzīves posms
Tims Karijs skatītājiem ir pazīstams ar kultfilmu "Viens pats mājās 2", kurā viņš atveidoja pievilcīgu konsjeržu, kā arī ar šausmu filmu "Tas", kurā iemiesoja slepkavisko klauna tēlu. Viņš jau 13 gadus nespēlē filmās... viss tāpēc, ka cīnās ar smagu slimību.
2012. gadā Tims Karijs piedzīvoja plašu insultu, pēc kura viņam tā arī neizdevās pilnībā atveseļoties. Aktieris ilgu laiku ārstējās pie labākajiem neirologiem un neiķirurgiem, taču īpašu rezultātu tas nenesa. Tagad viņš var pārvietoties tikai ar invalīdu ratiņu palīdzību.
Insults arī ietekmēja Holivudas zvaigznes runu, taču pateicoties treniņiem un nodarbībām, tika panākts progress. Karijs tagad runā salīdzinoši labi un pat ierunā kino un multfilmu varoņus, kā arī aizrauj savu balsi videospēļu personāžiem.
"Traģēdija notika ar mani 2012. gada 13. jūlijā, kad mani piemeklēja insults. Tajā brīdī man bija ļoti slikti, es devos uz slimnīcu, kur ļoti laipna feldšere teica: "Es jums došu medikamentus." Uz ko es atbildēju: "Lai notiek!" Un es joprojām nevaru staigāt, esmu piesiets pie šī muļķīgā ratiņa. Man ir neciešami par to domāt," stāsta Karijs.
Pēc ilga laika publika pirmo reizi nesen ieraudzīja Timu Kariju Losandželosā, kur viņš uzstājās konferencē speciālo seansu godināšanas pasākumā "Rokija Horora šausmu šovs". Tur 79 gadus vecais aktieris daudz jokoja un stāstīja dažādas dzīves anekdotes.
"Atceros, man veica masāžu, un es pat neko nejutu, bet vīrietis, kurš to darīja, teica: "Es uztraucos par tevi, gribu izsaukt ātro palīdzību." Un viņš to arī izdarīja, bet es teicu: "Tas ir tik stulbi,"" atceras Karijs.
Tims saka, ka viņš vairs nekad nespēs staigāt, un tas ir visskumjākais. Jo vēl pirms dažiem gadiem viņš bija Brodvejas izrāžu zvaigzne un regulāri kāpa uz skatuves.
"Sēžu šajos muļķīgajos ratiņos, un tas mani ļoti ierobežo. Tāpēc tuvākajā laikā neplānoju ne dziedāt, ne dejot. Man joprojām ir nopietnas problēmas ar kreiso kāju," sacīja viņš.