Džūlija Robertsa izceļas ar drosmīgu modes izvēli - Šekspīra iedvesmotu tērpu
Holivudas dīva Džūlija Robertsa šajā tērpā izgāja ielās tikai dažas nedēļas pēc tam, kad modes nams to pirmo reizi demonstrēja uz podiuma modes skatē.
Džūlija Robertsa trešdien Ņujorkā piesaistīja visu skatienus, ar savu ekstravaganto tērpu paužot mīlestību pret mākslu un literatūru.
Džūlija Robertsa zīmola “Libertine” mētelī
57 gadus vecā “Oskara” balvas laureāte izkāpa no automašīnas melnā trencī, kuru rotāja milzīgi Viljama Šekspīra portreti. Šis tērps ir no zīmola „Libertine” 2026. gada pavasara kolekcijas. Pie izteiksmīgā apģērba aktrise bija pieskaņojusi trikotāžas kleitu ar neskaitāmiem režisora Luka Gvadanjīno portretiem, melnas zeķbikses, klasiskas augstpapēžu laiviņas un lielas saulesbrilles. Matus viņa bija sakārtojusi mezglā.
Šekspīra iedvesmotais mētelis pirmoreiz tika izrādīts modes skatē tikai pirms dažām nedēļām. Tas bija viens no apģērbiem “Libertine” jaunākajā skatē, ko zīmols demonstrēja Ņujorkas modes nedēļas laikā. Par to rakst izdevums “WWD”.
Ziņots, ka Robertsa šajā tērpā devās uz televīzijas šova „The Late Show with Stephen Colbert” ierakstu.
Nesen intervijā žurnālam “W Magazine” izcilā kinoaktrise atzina, ka neskrien pakaļ jaunākajām modes tendencēm. "Es nesekoju modei kā tādai, bet man tā ļoti patīk," atzina Robertsa. Viņa norādīja, ka dod priekšroku ilgtspējīgiem, vienmēr aktuāliem apģērbu modeļiem, nevis īslaicīgām modes kaprīzēm. Tāpēc šoreiz aktrises izvēle īpaši piesaistījusi uzmanību, jo ir ļoti atšķirīga no viņai ierastā.
Robertsas skatījumā arī modes industrijas komerciālā puse nav pievilcīga – viņa labprātāk izvēlas sadarboties ar ģimenes uzņēmumiem, kuri šķiet personiskāki, nevis ar lieliem komercializētiem zīmoliem.
Runājot par stilu, Robertsa pēdējā laikā izmēģina arī dažādus matu sakārtojumus – viņa atteikusies no ierastās sānu celiņa frizūras, dodot priekšroku galvas vidū šķirtam celiņam un viegliem, teksturētiem viļņiem.