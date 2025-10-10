Dziedātāja Ance Krauze tagad uzstājas Ivetas Vecmanes elegantajās kleitās
Ance Krauze, kas daudzus gadus pavadījusi, uzstājoties modes mākslinieka Dāvida īpaši viņai šūtajos skatuves tērpos, nu ļāvusies pārmaiņām un dziedot pošas dizaineres Ivetas Vecmanes elegantajās kleitās.
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", nesen Ance Krauze bija Ivetas Vecmanes jaunās kolekcijas atklāšanas svinību viesu vidū. “Šī sadarbība sākās līdz ar manu programmu "Violets". Mūzikas nama "Daile" vadītāja Anda Zadovska ierosināja šoreiz izmēģināt, kā jūtos un izskatos Ivetas Vecmanes dizaina tērpos. Abas kopā devāmies lūkot. Iegājām salonā, lai parunātu ar Ivetu par to, ko es varētu vilkt, un tajā pašā reizē nopirkām man tērpu. Jau no šīs pirmās reizes, kopš uzvilku Ivetas tērpu, sapratu, ka jūtos fantastiski. Manā izpratnē koncertprogramma un tērps kopā veido vienu veselumu. Skatuves māksliniekam tas ir ļoti būtiski, un man tas tā ir bijis vienmēr,” stāsta dziedātāja, kura šā rudens koncertprogrammai izvēlējusies arī Ivetas Vecmanes kleitu, šoreiz koši sarkanā krāsā.
“To vienkārši ieraudzīju skatlogā un sapratu – šo es gribu! Iegādājos, pat nemērot, un tā man der kā uzlieta!” priecājas Ance, sakot, ka ar Ivetu izvērtusies patiesi jauka sadarbība. Turklāt pirms kāda laika atklājies, ka abu nu jau izaugušās meitas savulaik kopā gājušas bērnudārzā.
