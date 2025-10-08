"Apvedceļa" mūziķis Armands Leimanis sēņojot salauzis kāju - sāpju dēļ nespēja pat aizlīst līdz auto
“Dakteris teica, ka operācija izdevusies. Tagad jāgaida, līdz sadzīs, un cerams, ka "Apvedceļa" jubilejas koncertos jau spēšu uzkāpt uz skatuves,” teic mūziķis Armands Leimanis, kam sēņošana beidzās ar ļoti smagu potītes lūzumu.
Viņš kopā ar sievu Sanitu un dēlu Tomasu devās uz Vārnukrogu dzīslkātu beku “medībās”. Kaut sēņu nebija daudz, pastaiga pa mežu bija izdevusies, taču, ejot atceļā uz auto, vienā no stāvajām kāpām Armandam sūnās izslīdēja kāja. “Mēģināju saglabāt līdzsvaru, līdz atskanēja krakšķis. Sāpes bija mežonīgas. Es pat mēģināju uz vēdera aizlīst līdz automašīnai, jo nebija jau tālu – tikai kādi 40 metri –, taču sāpju dēļ paliku guļam, kāja sāpēja pie pašas minimālākās kustības. Sanita izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību, un, mediķus gaidot, Tomasiņš man pienesa ūdeni padzerties,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atceras grupas "Apvedceļš" basģitārists.
Kad ieradās mediķi – divas meitenes –, ķērās pie cietušā aprūpes. Vispirms pretsāpju līdzekļi, tad lauztās potītes ielikšana šinā. Kad tas paveikts, atlika atrisināt vienu ļoti būtisku problēmu – kā aiznest Armandu līdz neatliekamās palīdzības automašīnai. “Sanita devās uz ceļa pēc palīdzības. Pirmajā auto, ko viņa apturēja, pie stūres bija sieviete, un Sanita viņai teica: “Paldies, bet jūs man nederat. Man vajag spēcīgu vīrieti!” Nez ko viņa par Sanitu padomāja… Tikai kādā trešajā automašīnā bija vīrieša cilvēks, pēc mirkļa Sanita mežā noķēra arī divus riteņbraucējus, un tad viņi ar kopīgiem spēkiem mani iznesa no meža,” stāsta Armands.
Šīs sēņošanas sekas tādas, ka Armandam potīte lauzta trīs vietās. “Operācija Rīgas 2. slimnīcā ilga četras stundas. Ko lai saka – dodoties uz mežu, ir jāizvēlas atbilstošs apģērbs un apavi. Es todien gribēju tikai pastaigāties, pabaudīt svaigu meža gaisu, bet kājās biju uzvilcis kedas ar gludu zoli. Protams, ka mežā, kur ir stāvs reljefs, ar tādiem apaviem nav, ko darīt,” uzsver mūziķis, kura hobijs ir orientēšanās sports, tātad skriešana pa mežu viņam nav sveša lieta.
Tagad, kad operācija veikta, Armands Leimanis saka, ka līdz brīdim, kad viņš atkal varēs lēkāt kā “sprigans kazlēns”, paies kādi pieci mēneši. “Bet pats galvenais, lai es paša spēkiem varētu uzkāpt uz skatuves, kad oktobra beigās notiks "Apvedceļa" 25 gadu jubilejas koncerti. Tajos, sēžot uz krēsla, varēšu spēlēt,” nosaka mūziķis un smejoties piebilst: “Izrādās, ka nopietnas traumas var gūt arī sēņojot. Un tagad uz kādu ilgāku laiku manas sēņošanas vietas būs tirgus...”
