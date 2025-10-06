Pasaules čempions motokrosā Kristers Serģis 51 gada vecumā pirmo reizi brauc rallijā
“Bail nebija, bet sajūtas bija interesantas!” atzīst pieckārtējais pasaules čempions motokrosā Kristers Serģis, kas 51 gada vecumā pirmo reizi mūžā sēdās rallija automašīnā.
Kristers savulaik ilgstoši bija viens no pasaulē labākajiem blakusvāģu motokrosa braucējiem, abi ar Arti Rasmani blakusvāģī sportista karjeru beidza 2008. gadā. Kopš tā laika Serģis nodarbojas ar motociklu tirdzniecību, ir arī soloklases motokrosista Paula Jonasa menedžeris un vada Ķeguma mototrasi "Zelta zirgs". Bet, kad nupat notika slavenais "Rallijs Cēsis", ne velti jaunais pilots Kārlis Dzenītis piedāvāja sēsties savā automašīnā tieši vienam no visslavenākajiem cēsniekiem – Kristeram Serģim.
“Tas tiešām bija interesants piedzīvojums. Nekad nebiju braucis rallija mašīnā, turklāt vēl rallija trasē. Arī ralliju kā skatītājs pēdējo reizi vēroju agrā bērnībā, tāpēc šī man bija interesanta pieredze. Nē, bail nebija, taču īsti pārliecinoši arī nejutos, jo es taču neesmu pieradis sēdēt blakus, kad pie stūres ir kāds cits. Drošāk jūtos, ja pats sēžu pie ragiem! Taču, ja tāda iespēja tika piedāvāta, kāpēc gan vienreiz dzīvē nepamēģināt? Rallijs bija foršs, pieredze gūta, arī iespaidi, bet vai es vēl kādu reizi gribētu to atkārtot? Nezinu, varbūt, ja vien pats sēdētu pie ruļļiem, tas būtu interesanti. Adrenalīns – tas jau ir forši, bet vai man to vajag? Es to jau pietiekami esmu izbaudījis sportista karjerā. Tāpēc arī ar krosa motociklu pa moto trasēm sen vairs nebraucu, priecājos, kā citi brauc, un no tā arī gūstu adrenalīnu,” iespaidos ar žurnālu "Kas Jauns" dalās Kristers Serģis.