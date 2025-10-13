Spānijā dzīvojošie latvieši pārsteigti un sašutuši par Alda Gobzema pārticību. No kurienes viņam nauda - nomelnošana, šantāža un izspiešana?

Iztiesā Alda Gobzema krimināllietu par izspiešanu un neslavas celšanu
Rīgas pilsētas tiesa nesen “ņēma pie dziesmas” kādreizējo premjera amata kandidātu, nu jau bijušo pašmāju advokātu Aldi Gobzemu, kas ar mainītu vārdu un uzvārdu – Arigo Toro – krietni pasen kā dzīvo Spānijā un pret ko ierosināta krimināllieta par izspiešanu grupā un neslavas celšanu.
Rīgas pilsētas tiesā atrodas krimināllieta pret Arigo Toro, kā arī iepriekš tiesāto Gintu Lazdiņu. Par cietušajiem lietā atzīts uzņēmējs Agris Evertovskis un bijušais politiķis Māris Gulbis. Ja cietušie uz tiesas sēdi ieradās, tad apsūdzētie lietas izskatīšanā piedalījās attālināti. Iepriekš galvaspilsētā dzirdētas runas, ka Gobzemam esot pamatotas bailes rādīties Latvijā, jo, tā kā soctīklos viņš mēnešiem ilgi izplatījis desmitiem, iespējams, pat simtiem nomelnojošu vēstījumu par ļoti daudziem cilvēkiem, nebūtu brīnums, ja kāds, viņu ieraugot, vēlētos kārtīgi “sadot pa muti”.
Taču, atrodoties tālu prom no cietušajiem, apvainotajiem un pārējiem, kam Gobzema aktivitātes šķiet nekulturālas, neētiskas un nepatīkamas, apsūdzētais uzvedās bravūrīgi, atļaudamies ne tikai turpināt pazemot cietušos, bet pat bez cieņas attiekties pret savas dzimtenes tiesībsargājošajām instancēm, piemēram, sākot vainot prokuratūru un Valsts policiju korupcijā. Pēc tiesas sēdes apkārtesošie bija dzirdami savā starpā spriežam, ka Gobzema bravūra un izteikumi bijuši “pretīgi un šķebinoši”. Ļaudis prātoja, ka izskatās, Gobzems šo tiesas procesu cenšas maksimāli novilcināt, pārvērst farsā iztiesāšanas procesu, diskreditēt tiesu sistēmu, arīdzan provocēt prokuratūru, lieciniekus un cietušos.
Kad 22. septembrī tika sākta lietas izskatīšana, cietušā uzņēmēja Agra Evertovska advokāts lūdza piemērot Arigo Toro kā drošības līdzekli apcietinājumu vai 50 000 eiro kā drošības naudu. Pirms tiesas lēmuma advokāts norādīja, ka iepriekš prokuratūrai bija lūdzis noteikt kādus drošības līdzekļus, lai panāktu, ka Toro beidz publicēt lietas, kas apmelo viņa klientu, taču šie lūgumi neesot apmierināti. Pēc aizstāvja domām, drošības līdzeklis atturētu Toro no dažādu apmelojumu publicēšanas.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 27. novembrī, tajā plānots pabeigt skatīt iesniegtos lūgumus, kā arī, iespējams, nolasīt apsūdzību.
Pēc šā brīža apsūdzībā vēstītā, viens no apsūdzētajiem apgalvojis un skaidrojis, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas Kristas Gobzemas aiziešanā no ģimenes. Tāpēc viņam radies nodoms sociālo tīklu vietnēs "Facebook" un "Instagram", kā arī saziņas lietotnē "Telegram" publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu. Sākotnēji no cietušā pieprasīti 15–20 tūkstoši eiro, taču vēlāk summa sasniegusi pat divsimt tūkstošus eiro, norādīts apsūdzībā. Pēc abu apsūdzēto savstarpējās vienošanās otrs iesaistījies kā starpnieks nozieguma jeb izspiešanas īstenošanā. Ņemot vērā, ka cietušais pieprasītos finanšu līdzekļus nesamaksāja, viens no apsūdzētajiem, īstenojot izteiktos draudus, vairākkārt ievietojis publikācijas, kurās nepārprotami izteikti cieņu un godu aizskaroši apgalvojumi, tādējādi izdarot morālu spiedienu uz cietušo. Tāpat regulāri ticis draudēts un īstenotas darbības, kas vērstas uz cietušā reputācijas neatgriezenisku bojāšanu, teikts apsūdzībā.
Papildu tam viens no apsūdzētajiem izdarījis citu noziedzīgu nodarījumu, proti, tīši izplatījis apzināti nepatiesus, personas apkaunojošus izdomājumus masu saziņas līdzeklī, ceļot neslavu vēl citām personām. Abas apsūdzētās personas savu vainu izdarītajā nodarījumā neatzīst. Kā zināms, Gobzema sabiedrotais un Spānijas kaimiņš Lazdiņš figurēja kā viens no apsūdzētajiem bijušā Jūrmalas domnieka Māra Dzenīša un citās krimināllietās.
RUNĀ CIETUŠAIS - Agris Evertovskis
“Tagad varu tikai pateikt, ka sevišķi smagos noziegumos apsūdzētais Gobzems atklātā tiesas sēdē tiesas zālē izrāda klaju necieņu pret tiesu, cietušajiem un prokuratūru. Turpina melot, izmanto savas juridiskās zināšanas, lai maksimāli vilcinātu laiku un traucētu procesam, kā arī veic jaunas, iespējams, noziedzīgas darbības, kā, piemēram, neslavas celšana pret mani, par ko es plānoju vērsties policijā ar jaunu iesniegumu. Lai policija vērtē, vai nav pamats uzsākt jaunu kārtējo kriminālprocesu,” tā žurnālam "Kas Jauns" situāciju komentē uzņēmējs Agris Evertovskis.
RUNĀ CIETUŠAIS - Māris Gulbis
“Smagos noziegumos apsūdzētā persona, ko agrāk sauca Aldis Gobzems, faktiski terorizē pusi valsts. Tostarp mani un manus tuviniekus. Pirmais tiesas process ir sācies, un mēs faktiski skatāmies viena cilvēka šovu tiesā un ārpus tiesas. Uzskatu, ka viņam būs par saviem vārdiem un darbībām jāatbild. Mums ar otru cietušo vienkārši jābūt pacietīgiem, rēķinoties arī ar to, ka šīs lietas iztiesāšanas process var ievilkties uz vairākiem gadiem. Prokuratūra un cietušo puse ir pieprasījusi turpmāk arī apsūdzētajiem tiesas sēdēs piedalīties klātienē, un ļoti ceru, ka tas tiks panākts. Jo citādi apsūdzēto uzvedība un attieksme ir absolūti bez “bremzēm”. Ceru arī, ka tiesas sēdes turpmāk būs atklātas, ka tiesa tā izlems, pretēji apsūdzēto uzstāšanai, lai lieta tiktu izskatīta slēgtā procesā,” tā "Kas Jauns" pēc tiesas sēdes saka uzņēmējs un jurists, kādreizējais iekšlietu ministrs Māris Gulbis.
Bailīgo “ziedojumi” dod šiku dzīvi Spānijā
Kā Arigo Toro nu jau labu laiku Aldis Gobzems par savām “baumu vēstīm” soctīklos sācis saņemt atlīdzību jeb ziedojumus no sava soctīklu satura patērētājiem. Viņš pat neslēpj, ka ziedojumi patlaban ir viņam būtisks ienākumu avots.
Ideja jaunam iztikas gūšanas veidam Aldim Gobzemam radusies, tieši “pateicoties” ģimenes izjukšanai. Kad no Alda aizgāja sieva un divu bērnu māte Krista Gobzema, viņš sociālajos medijos sāka žēloties par savu dzīvi un metās vainot uzņēmēju Evertovski sievas aizvilšanā. Viss turpinājās ar aizskarošu, nicinošu apgalvojumu un pieņēmumu publisku izplatīšanu. Savu atriebības plānu Gobzems soctīklu sekotājiem neslēpa un jau drīz ķērās klāt pie “samazgu gāšanas” arī pār citu sabiedrībā vairāk vai mazāk atpazīstamu cilvēku galvām, turklāt absolūti ignorējot, vai viņa vēstis nenodarīs pāri kādam viņa baumu objekta vecāka gadagājuma tuviniekam vai bērnam.
Kamēr Latvijā uzņēmēji cītīgi strādā, lai varētu nopelnīt, norēķināties par saistībām, darbaspēku un nodokļiem, kāds, dzīvojot citā valstī, par līdz šim bez mazākās atbildības “palaistām pīlēm” pelna cepuri kuldams. Vietnē "Gofundme", kā pamatojumu minot “Atbalsts Arigo Toro veiktajam darbam sabiedrības informēšanā”, bijušais advokāts naski vāc līdzekļus. Trīs tūkstoši cilvēku ziedojumos viņam dāvājuši jau teju 41 tūkstoti eiro no pagaidām “pieprasītajiem” 50 tūkstošiem. Šī persona arī soctīklos regulāri izsaka mudinājumus viņam sniegt finansiālu atbalstu it kā bērnu uzturēšanai un skološanai. Gan par publiskoto citas personas noķengājošo patērēto saturu, gan iepriekš publiskoto vēstījumu “izņemšanu” no soctīkliem.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", rādās, ka šāds iztikšanas veids ir itin izdevīgs un ienesīgs. Seviļas apkaimē tuvāki un tālāki Alda Gobzema jeb Arigo Toro kaimiņi – Spānijā dzīvojošie latvieši – pauž ne tikai izbrīnu, bet arī sašutumu par tautieša nekaunību un acīm redzamo pārticību, naudu no ziņkārīgajiem un varbūt arī iebiedētajiem saņemot par apšaubāmas kvalitātes un nereti cieņu aizskarošas informācijas publiskošanu soctīklos. Gana iespaidīgā izmēra māja, kurā Seviļā dzīvojot mūsu “interneta varonis”, atrodoties apkaimē, kurā līdzīgas platības nekustamo īpašumu vidējā cena esot 350 tūkstoši eiro.