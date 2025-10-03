Pēc divu gadu kopābūšanas šķiras seriāla "Emīlija Parīzē" aktieru pāris
Populārā seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigznes Ešlija Pārka un Pols Formans pēc divu gadu ilgām romantiskajām attiecībām nolēmuši šķirties.
Ešlija Pārka un Pols Formans iepazinās, filmējot “Netflix” seriāla trešo sezonu 2022. gadā, taču romantisku attiecību uzsākšanu publiski apstiprināja vien 2024. gada janvārī, lai gan zināms, ka tās bija aizsākušās jau agrāk. Tagad abiem aktieriem pietuvināti avoti apliecinājuši, ka viņi ir šķīrušies.
Seriāla “Emīlija Parīzē” aktieri Ešlija Pārka un Pols Formans uz ekrāna un dzīvē
Trešdien TMZ ziņoja, ka bijušā pāra romantiskās attiecības “beidzās aptuveni pirms mēneša”. Vērts pieminēt, ka viņu pēdējais kopīgais ieraksts sociālajos tīklos tika publicēts 16. aprīlī, Tajā var redzēt jautu brīdi no abu aktieru privātās dzīves, kur filmas “Joy Ride” aktrise un “Neverland” zvaigzne cenšas uzmest viens otram uz galvas cepuri.
Vērīgākie fani jau atzīmējuši, ka par krīzi attiecībās liecinājis fakts, ka Pols nepavadīja Ešliju, kad viņa aizvadītajā nedēļā apmeklēja Selēnas Gomesas un Benija Blanko grandiozās kāzu svinības Santabarbarā.
Abi īpaši satuvinājās 2023. gada atvaļinājuma laikā, kad aktrise nonāca slimnīcā ar “kritisku sepisko šoku”. Tajā laikā Ešlija savā “Instagram” lapā slavēja kolēģi, rakstot: “Visvairāk esmu pateicīga Polam par to, ka viņš bez nosacījumiem bija man blakus visā šajā laikā.”
“Tu nomierināji manu bailes baiļu sajūtu un biji līdzās ātrās palīdzības mašīnās, trīs ārvalstu slimnīcās, nedēļu intensīvās terapijas nodaļā, biedējošās uzņemšanas nodaļās, neskaitāmās pārbaudēs un injekcijās, mokošās sāpēs un milzīgā apjukumā, kamēr bijām vieni paši otrā pasaules malā, tālu prom no tiem, kurus mēs pazīstam. Es tevi mīlu, Pol. Vairāk, nekā jebkad spēšu izteikt,” viņa piebilda.
Pāris publiski apstiprināja savas attiecības ar kopīgām fotogrāfijām 2024. gada 25. janvārī, kurās publiski nevairījās izrādīt maigumu. Abi aktieri “Netflix” šovā atveido mīlniekus. Jāpiemin, ka jau pavisam drīz straumēšanas vietnē būs skatāma seriāla “Emīlija Parīzē” piektā sezona. Pirmizrāde paredzēta 2025. gada 18. decembrī.