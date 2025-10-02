Noslēgusies dziesmu pieteikšana konkursam “Supernova”
Šī gada 1. oktobrī noslēdzās dziesmu iesniegšana Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) konkursam “Supernova”. Šogad konkursam pieteiktas 124 dziesmas.
Atlases mērķis ir ne tikai izvēlēties spēcīgāko dziesmu, kas nākamā gada maijā godam pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā, bet arī attīstīt Latvijas mūzikas industriju, piedāvājot platformu jaunajiem un pieredzējušajiem māksliniekiem.
Latvijas Televīzijas Izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāja Agnese Štrause-Kubliņa norāda: “Prieks, ka mūziķi novērtē “Supernovu”. Dziesmu ir vairāk nekā pagājušā gadā, kas parāda, ka vēlme nest Latvijas vārdu pasaulē, miljonos mērāmā Eirovīzijas auditorija un līdzšinējie sasniegumi acīmredzami ir iedrošinājuši pieteikties daudzus. Turklāt žanru dažādība ir ļoti plaša – no kantrimūzikas līdz enerģiskām roka kompozīcijām. Skatītājiem būs iespēja piedzīvot aizraujošus šovus. Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!”
Kā ierasts, dziesmas “Supernovas” nākamajai kārtai, kas notiks televīzijas tiešraidē 2026. gada janvārī un februārī, izvēlēsies žūrija, kura ir neatkarīgu mūzikas un izklaides žanra industrijas ekspertu komisija.
Žūrija vērtēs dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm, savukārt, izvēloties izpildītājus, būtiskākās būs mūziķu vokālās spējas, potenciāls konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, kā arī iepriekšējie sasniegumi mūzikas nozarē un iespējas gūt panākumus nākotnē. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LSM žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.
Maijā Latviju Eirovīzijā pārstāvēja etno-pop mūzikas grupa “Tautumeitas” ar dziesmu “Bur man laimi”, iekļūstot konkursa finālā un ierindojoties 13. vietā. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē Eirovīzijas pārraides sasniedza pēdējos gados lielākos skatīšanās reitingus.
Kopā 37 valstīs Eirovīzijas trīs televīzijas pārraides noskatījās vairāk nekā 166 miljoni cilvēku, savukārt konkursa video saturam dažādās sociālo mediju platformās kopā bija vairāk nekā divi miljardi skatījumu.
Par konkursu “Supernova”
“Supernova” ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. “Supernova” pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus “Eirodziesma” (2000–2012) un “Dziesma” (2013–2014).