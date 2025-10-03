Katrīnes Vasiļevskas meita Kerija Sauliete cenšas iekļūt "X faktorā". Redz, kā mamma pareģojusi meitas nākotni
TV personības Katrīnes Vasiļevskas un bijušā hokejista Kaspara Saulieša laulībā dzimusī meita Kerija Sauliete piedalās muzikālā televīzijas šova "X faktors" sestās sezonas atlasē.
Kerija Sauliete pēc aizvadītā mācību gada, ko pavadīja apmaiņas programmā Amerikā, atgriezusies Latvijā, atsākusi mācības vidusskolā, vēlreiz apmeklē 10. klasi, jo vēlas pastiprināti apgūt ķīmiju un bioloģiju. Bijusi gadu Amerikā audžuģimenē, kurā mamma ir higiēniste, Kerija no redzētā un dzirdētā iedvesmojusies un nolēmusi pēc mācībām vidusskolā studēt zobārstniecību. “It kā meita pazaudējusi vienu mācību gadu, jo atkārtoti jāiet 10. klasē, bet tajā pašā laikā Amerikā viņa skaidri apzinājās, kādu vēlas nākotnes profesiju, kas ir padziļinātāk jāapgūst,” tā Katrīne Vasiļevska.
Taču jaunietes sirdslieta ir mūzika un dziedāšana. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kerijas mamma Katrīne lepni stāsta, ka meita sāka dziedāt jau no trīs gadu vecuma, bet vokālo pedagogu sākusi apmeklēt no pieciem gadiem. Laika gaitā Kerija piedalījusies dažādos dziedāšanas konkursos un televīzijas raidījumos – gan kā soliste, gan dziedot grupā, gan duetā ar jaunāko māsu Kortniju. Tā jau no mazām dienām pieradusi pie televīzijas, kamerām un skatuves. Par bērnībā sasniegtajiem panākumiem dziedāšanā atgādina diplomi un kausi. Turklāt bērnu dziedāšanas konkursos Kerija vienmēr esot ierindojusies godpilnajā trijniekā. Katrīne joprojām spilgti atceras tādu kā sava veida pareģojumu – gaidot vecāko meitu nākam pasaulē, teikusi viņai, ka dienās būs dziedātāja.
Kad Katrīne pamanīja pieteikumu šovam "X faktors" un nosūtīja to meitai, Kerija vēl bija mācību apmaiņas programmā Amerikā: “Un viņa man atbildēja: “Bet, mammu, es jau nebūšu dziedātāja!” Iedrošinot meitu, teicu, ka var jau tikai pamēģināt piedalīties un parādīt sevi, tas būs kā plusiņš CV. Manai draudzenei Elīnai Gluzunovai, piemēram, dalība šovā bijusi kā milzīgs pluss, ieguva atpazīstamību, viņa to var izmantot gan darbā, gan citur. Lai arī Elīna ir vinnējusi "X faktorā", karjeru viņa veido citā jomā, bet sirdslieta ir un paliek mūzika. Un mana meita, esot vēl Amerikā, piekrita piedalīties un pati pieteicās. Izturēja vairākas kārtas un tika līdz žūrijai.”