Tapis piedzīvojumu copes seriāls “Līdakas un Leģendas. Kurzem’”
Sākot ar 30. septembri, TV kanālā ReTV katru otrdienas vakaru būs skatāms makšķerēšanas piedzīvojumu seriāls par Kurzemi, kas tapis sadarbībā ar Klondaika Cafe. Tajā trofejas līdaku makšķernieki brāļi Gints un Gunārs Klēģeri kopā ar vairākām sabiedrībā zināmām personībām dodas uz Kurzemi līdaku un copes stāstu meklējumos.
Tiem pievienojas gan grupas CREDO solists Guntis Veits, gan mūsu olimpiskie čempioni Nauris Miezis un Kārlis Lasmanis, copes leģenda Māris Olte, reklāmas nozares viena no spilgtākajām personībām – Voldemārs Dūdums, Kurzemes un arī Latvijas viens no populārākajām copmaņiem un jaunās paaudzes iedvesmotājiem – Alex Crazy Fisherman jeb Krists Spēlmanis un citi.
Kurzemē brāļi sastapās gan ar neticamiem stāstiem par milzu līdakām, gan ar skaistiem lomiem, gan arī ar ierasto necopi. Piedzīvota arī Kurzemes laipnība un dabas bagātības, pamakšķerējot arī jūrā, taču tajā reizē gan līdaka nebija mērķa zivs. Par to ikviens varēs pārliecināties jau 2. sērijā.
“Pērn mēs līdaku un stāstu meklējumos klejojām ar draugiem pa Latgali. Tur piedzīvotais un redzētais, kā arī satiktie cilvēki mūs visus iedvesmoja turpināt šo stāstu ar Kurzemi, kas ir slavena ar skaistiem un ļoti atšķirīgiem ezeriem, ainaviskām un lielām upēm, kā arī ar mežonīgām foreļupītēm, ar zivju daudzveidību un pašu kurzemnieku viesmīlību. Pēc tā arī devāmies un varu droši teikt, ka visu minēto mēs piedzīvojām. Un varu mazliet atklāt, ka Kurzemes zivis bija draudzīgākas par latgalietēm,” par projektu saka filmas veidotājs Gunārs Klēģers.
Sešās sērijās brāļi Klēģeri kopā ar domubiedru un makšķernieku Andri Vētru pabija gan ezeros, gan upēs, gan Baltijas jūrā, kur iepazinās arī ar Sārnates piekrastes zvejnieku stāstu un ikdienu. Viss seriāls būs redzams ReTV ēterā, sākot ar 30. septembri, otrdienās 20:25.
Seriālu uzņēmusi kompānija VILD sadarbībā ar partneriem: ģenerālsponsors – Klondaika Cafe, atbalstītāji – Mana Cope, GoPro Latvija, MBoom, Hyperioncell, Event Transport, Lielais Loms.