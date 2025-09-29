Koncerti "Dārgākais tev līdzās" Rēzeknē 2025. gada septembrī
Septembra nogalē Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors", divos sirsnīgos koncertos "Dārgākais tev līdzās", pieminot Latgales rūžeņu - dziedātāju un daudzu iemīļotu ...
FOTO: Rēzeknē izskan sirsnīgi koncerti Latgales rūžeņas Aijas Rimšas piemiņai
Aizvadītās nedēļas nogalē Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors", divos sirsnīgos koncertos “Dārgākais tev līdzās”, pieminot Latgales rūžeņu – dziedātāju un daudzu iemīļotu dziesmu autori Aiju Rimšu (1967-2005) -, izskanēja viņas skaistākās dziesmas.
Aijas piemiņas koncerts norisinājās jau trešo reizi, un šogad tajā piedalījās dziedātājas Olga Rajecka un Ineta Rudzīte, kopā ar Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” bērniem un jauniešiem uzstājās Guntra Kuzmina-Jukna, kā arī Santa Kasparsone, Gita Dukaļska, Agnese Šīrante un Andris Šīrants, kurš; kultūras dvēsele un dziedošā gide Irēna Kjarkuža no Preiļu puses, pavadošā grupa Sandra Sproģa (“Bruģis”) vadībā un citi viesi. Šķiet, par koncerta aizkustinošāko brīdi kļuva Aijas Rimšas jaunākā dēla Intara priekšnesums, savukārt dziesmu stāstus vēstīja un koncertu vadīja “Aijas dziesmu klades” veidotāja, dzejniece un dokumentālās filmas “Īsamirdzi zvaigznem leidza” līdzautore, Aijas sirdsdraudzene Ineta Atpile-Jugane.
Par labu tradīciju kļuvušais Aijas Rimšas piemiņas koncerts, kuram šoreiz dots nosaukums “Rudeņa vējos”, notiks arī nākamā gada rudenī – 2026. gada 26. septembrī, dienu pēc viņas dzimšanas dienas. Tajā piedalīsies dziedātāji Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Aivars Lapšāns, Andris Daņiļenko, Roberts Ošiņš un daudzi citi viesi.