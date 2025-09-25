Krāpšana “Coldplay” koncertā: skandalozās personāla vadītājas vīrs tajā pašā koncertā bija ar savu mīļāko
Pirms diviem mēnešiem sociālos tīklus pāršalca “Coldplay” koncerta video ar “skūpstu kameras” starpgadījumu, kas kļuva par vienu no vasaras apspriestākajiem skandāliem. Tajā tika ierauti precētais uzņēmuma “Astronomer” izpilddirektors Endijs Bairons un uzņēmuma personāla vadītāja Kristīna Kabota. Taču, kā izrādās, tas nebija viss...
Bijušās personāla daļas vadītājas, kuras kaislīgais brīdis ar priekšnieku “Coldplay” koncerta laikā nonāca uz lielā ekrāna un kļuva par sensāciju, vīrs tajā pašā vakarā esot atradies koncertā ar savu jauno mīļoto.
Pēc iemūžinātā neveiklā brīža tika ziņots, ka Kristīna Kabota iesniegusi šķiršanās pieteikumu no vīra Endrjū Kabota. Arī Bairona laulība izjuka uzreiz pēc skandāla — viņa sieva Megana nekavējoties iesniedza šķiršanās pieteikumu.
Kāds avots laikrakstam "The Times" gan atklājis, ka Kristīna jau pirms tam bija šķīrusies no Endrjū Kabota un abi vairākas nedēļas dzīvoja atsevišķi. Un vēl vairāk — viņš esot bijis tajā pašā “Coldplay” koncertā, kad sieva parādījās uz lielā ekrāna sava priekšnieka apskāvienos.
“Viņš patiesībā bija tajā pašā "Coldplay" koncertā, kur atradās Kristīna,” sacīja avots, noliedzot iepriekšējās ziņas, ka Kabots it kā tobrīd bijis Japānā. “Viņi jau bija šķīrušies un vairākas nedēļas dzīvoja atsevišķi. [...] Endrjū arī bija tur — ar sievieti, kas tagad ir viņa draudzene.”
Avots piebilda, ka Kabots neslēpās un nesaprot, kāpēc Kristīna paslēpās, kad viņus parādīja uz lielā ekrāna. “Viņa zināja, ka kā personāla daļas vadītājai nav pieklājīgi tā uzvesties ar savu priekšnieku,” sacīja avots. “Tā nebija krāpšana, tas nebija romāns. Viņa pilnībā apzinās, ka tas bija neatbilstoši, bet tā bija vienīgā neatbilstošā lieta, ko viņa izdarīja.”
Pēc incidenta jūlijā Bairons atkāpās no “Astronomer” vadītāja amata, un drīz pēc tam uzņēmumu pameta arī Kabota.
Kā raksta "The Times", pēc incidenta Kristīna Kabota pilnībā attālinājusies no sabiedrības un gandrīz nepamet savu māju Ņūhempšīrā, cenšoties pasargāt bērnus no publiskas uzmanības. Kopš notikuma viņa saņēmusi simtiem nāves draudu.
“Lieta ir tāda, ka šāda situācija varētu gadīties jebkuram, viņai vienkārši ļoti, ļoti nepaveicās,” sacīja avots. “Viņa nespēja noticēt, ka tas var kļūt par tik globālu stāstu… Nežēlības un naida līmenis, kas pret viņu tika vērsts, bija neaptverams.”