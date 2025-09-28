Popzvaigzne Sabrina Kārpentere godīgi pasaka savas domas par vīriešiem
Amerikāņu dziedātāja Sabrina Kārpentere atklāj savas domas par vīriešiem albuma “Man's Best Friend” kontekstā.
Savā jaunākajā albumā “Man's Best Friend” 26 gadus vecā Sabrina Kārpentere dzied par neuzticamiem partneriem, bet tagad viņa ir dalījusies arī savās pārdomās par vīriešiem kopumā.
Intervijā žurnālam “Vogue Italia” viņa saka: “Es patiešām uzskatu, ka vīrieši ir ļoti izklaidējoša suga, kuru vērot. Gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā. Daži no viņiem mani patiešām ir apbūruši, iedvesmojuši un mīlējuši, bet citi mani ir samulsinājuši, man uzbrukuši un izsmējuši.”
“Dzīvē ir jāspēj viegli uztvert mirkļus, kas varbūt liek mums justies neērti, vismaz tā es uzskatu attiecībā par sevi,” saka dziesmas “Tears” autore.
Sabrina Kārpentere - viņa ir kas vairāk par kārtējo popzvaigzni
Blondi mati, koķets acu skatiens, īsas kleitiņas pasteļtoņos un dziesma par espreso dzeršanu, kas neparko negrib atstāt atmiņas dzīles, – tā ...
Citā intervijas daļā hita “Please Please Please” izpildītāja atklāj, ka jau atkal strādā pie jauna albuma. “Es šobrīd daudz komponēju, ko jūs iespējams negaidījāt pēc divus gadus pēc kārtas izdotiem ierakstiem,” viņa norāda.
“Mana maģiskā dziesmu rakstīšanas vieta ir mana guļamistaba vai arī kaut kur pie dabas. Lai gan ārā mani sakož daudz kukaiņu… Kad kukaiņu kodumu ir gana, es dodos pastaigāties, kas ir spirdzinoši,” saka dziedātāja.
Sabrina Kārpentere jau apstiprinājusi savu dalību nākamā gada “Coachella” mūzikas festivālā, kur solījis uzstāties arī Džastins Bībers, kurš jau ilgāku laiku nav koncertējis.
Albums “Man's Best Friend” ir pieejams straumēšanai “Apple Music”, “Spotify” un citās digitālajās platformās. Šis ir jau dziedātājas septītais studijas ieraksts.
Sabrinas Kārpentieres mārketinga stratēģija bieži balstās uz skandalozu publicitāti, kas saistīta ar citām slavenībām. Viņas vārds nereti parādās bulvārpreses izdevumos, kur pieminēta ir attiecību izjaukšana un vīriešu aizvilināšana. Piemērs tam ir 2021. gada konflikts ar dziedātāju Olīviju Rodrigo, kura savā dziesmā “Driver’s License” pieminēja kādu blondīni, kuras dēļ izjuka viņas romantiskās attiecības. Kad Sabrina atbildēja ar dziesmu “Skin”, fani bija pārliecināti, ka viņa šādi apstiprinājusi, ka ir noslēpumainā blondīne par kuru dzied Olīvija. Lai gan sabiedrība nostājās vairākus gadus jaunākās Olīvijas pusē, abas dziedātājas aizvien ir vienas no populārākajām Z paaudzes māksliniecēm.
Savukārt 2023. gadā Sabrinu vainoja Šona Mendesa un Kamilas Kabeljo attiecību iziršanā. Lai gan visu trīs dziedātāju pārstāvji baumas noliedza, Sabrinas dziesmas “Taste” videoklipā redzamais pārītis vizuāli ļoti līdzinās Mendesai un Kabeljo, kas tikai sekmēja jaunas spekulācijas par mīlas trijstūri. Neskatoties uz slikto slavu, dziesma “Taste” iekaroja augstas vietas mūzikas topos, pierādot, ka skandāli var palīdzēt sasniegt panākumus.
Pērn Sabrinas Kārpenteres vārds atkal nonāca mediju uzmanības lokā kārtējā mīlas trijstūra ar dziedātāju Greisiju Abramsu un aktieri Dilanu O’Braienu dēļ. Vēlāk viņa nokļuva vēl vienas šķiršanās epicentrā, jo īru aktieris Berijs Kjogans, ar kuru viņu vienoja romantiskas attiecības kopš 2023. gada, esot bijis viņai neuzticīgs.