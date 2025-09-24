Kianu Rīvss pārtrauc klusēšanu par "slepenajām" kāzām ar draudzeni Aleksandru Grantu
Filmas “Džons Viks” zvaigzne Kianu Rīvss beidzot kliedējis klusumu pēc izskanējušajām ziņām, ka viņš šovasar Eiropā klusā ceremonijā salaulājies ar mākslinieci Aleksandru Grantu.
Kianu Rīvsu jau kopš 2018. gada vieno mīlošas attiecības ar mākslinieci Aleksandru Grantu. Nesen parādījās spekulācijas, ka pāris savas attiecības ir pacēlis jaunā līmenī, jo Aleksandra manīta ar briljanta gredzenu uz kreisās rokas zeltneša, bet vēlāk sekoja ziņas, ka viņi it kā “slepus” apprecējušies Eiropā. Lai gan pāris priekšroku dod privātumam, Rīvss pirmdien izņēmuma kārtā nolēma reaģēt uz baumām un pārtrauca klusumu, pastāstot, vai viņš un Aleksandra patiešām ir kļuvuši par vīru un sievu.
“Tā nav tiesa,” paziņoja aktiera pārstāvis izdevumam “E! News”. “Viņi nav precējušies.”
Aleksandra 2020. gadā intervijā žurnālam “Vogue” pauda savu skatījumu par attiecībām: “Mīlestība visos līmeņos ir dziļi svarīga manai identitātei. Es neticu, ka izolācija ir pareizais ceļš. Kā gleznotājai man ir periodi, kad strādāju vientulībā, bet ļoti augstu vērtēju attiecību pieredzi.”
Kianu un Aleksandra viens otru pazīst jau daudzus gadus, un abi kopā ir izdevuši arī divas mākslas grāmatas. “Ode to Happiness” publicēta 2011. gadā, bet fotogrāfiju albums “Shadows” nonāca grāmatnīcās 2016. gadā. Romantiskas attiecības viņi uzsāka 2018. gadā, bet uz sarkanā paklāja debitēja kā pāris 2019. gada novembrī “LACMA Art + Film Gala” pasākumā. Aleksandra toreiz atklāja “Vogue”: “Man pēc tam zvanīja pilnīgi visi, kurus pazīstu.”
Lai gan abi ļoti augstu vērtē privātumu, ik pa laikam viņi snieguši ieskatu savās attiecībās. Šomēnes Kianu 61. dzimšanas dienā Aleksandra sociālajos tīklos publicēja sirsnīgu ierakstu un fotogrāfiju ar sirds formas torti, uz kuras bija aktiera vārds. Viņa piebilda: “Paldies visiem par jaukajiem vēlējumiem Kianu dzimšanas dienā, kas bija vakar... viņš tika pienācīgi godināts!” Un turpināja: “Kianu – kurš šo ierakstu redzēja melnrakstā! – esmu ārkārtīgi pateicīga par tavu mīlestību un partnerību.”
2020. gada augustā “Matriksa” zvaigzne pastāstīja, ka izolācija kopā ar Aleksandru pandēmijas laikā viņus īpaši satuvinājusi. “Bija patiešām brīnišķīgi būt kopā ar Aleksandru,” viņš sacīja žurnālam “Parade”. “Mēs izbaudām viens otra sabiedrību jebkuros apstākļos. Kad atvēra pludmales, mēs devāmies motocikla izbraucienā, un mums ir vairāki kopīgi projekti.”
Motociklu braucieni ir viens no pāra iecienītākajiem vaļaspriekiem. Rīvss februārī “E! News” sacīja: “Mēs esam kopā bijuši vairākos braucienos ar motocikliem, un tie mums patiešām sagādāja prieku.” Aleksandra savukārt atzinusi, ka ir dziļi pateicīga par iespēju dzīves vēlākā posmā atrast mīlestību ar Kianu.
“Viņš man ir milzīgs iedvesmas avots,” viņa sacīja žurnālam “People” 2023. gada septembrī. “Viņš ir ļoti radošs, ļoti laipns. Viņš tik smagi strādā.” Aleksandra piebilda: “Labākais par mīlestību pieaugušā vecumā ir tas, ka es jau biju izveidojusi savu karjeru, kad mūsu attiecības sākās. Es jūtos ļoti pārliecināta par sevi, gan kopā ar viņu uz sarkanā paklāja, gan viena pati.”