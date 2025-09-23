Džidži Hadida vairs neslēpj attiecības ar Bredliju Kūperu, kurš par viņu ir 20 gadus vecāks
30 gadus vecā supermodele Džidži Hadida vairs neslēpj attiecības ar 50 gadus veco aktieri Bredliju Kūperu. Abi roku rokā manīti apmeklējam modes žurnāla "Vogue" oktobra izdevuma prezentāciju režisora Baza Lurmana bārā Ņujorkā.
Pasākumā modele bija tērpusies elegantā, raibā "Miu Miu" kleitā ar mirdzošiem elementiem, bet Kūpers saglabāja klasisku stilu - viņš bija tērpies melnās biksēs un melnā kreklā ar pogām. Hadida, kas būs "Vogue" žurnāla oktobra seja, pasākumā atklāja, ka Kūpers viņu iedvesmojis pievērsties aktiermākslai - viņa piedalījusies atlasē uz Salātlapiņas lomu spēlfilmas "Sapinušies" ekranizācijā.
Hadida atklāja, ka lomu viņa gan nedabūja, bet norādīja, ka ar savu sniegumu bija apmierināta. "Es biju ļoti lepna par savu uzdrīkstēšanos," viņa sacīja. "Es zināju, ka viņi šai lomai izvēlēsies īstu dziedātāju, bet es ar savu ainiņu lepojos. Es jums vēlāk parādīšu, kā man atlasē gāja," pasākuma viesiem solīja modele.
Runas par romantiskām jūtām Džidži Hadidas un Bredlija Kūpera starpā uzvirmoja 2023. gada oktobrī. Pārim pietuvināts avots izklaides medijam “Entertainment Tonight” norāda, ka viņi ir “ļoti laimīgi” un “necenšas sasteigt lietas”. 2025. gada aprīlī Hadida savas attiecības ar Kūperu žurnālam "Vogue" raksturoja kā "ļoti romantiskas, laimīgas un dinamikas". "Es viņu ļoti cienu kā radošu cilvēku, un es jūtu, ka viņš man sniedz ļoti daudz - viņš mani iedrošina un ir ļoti taisnīgs savos spriedumos," pauda modele.