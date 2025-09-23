Filmēšanas laikā savainojies aktieris Toms Holands
Aktieris Toms Holands šobrīd filmējas jaunākajā "Zirnekļcilvēks" daļā.
Aktieris Toms Holands guvis traumu, filmējoties jaunākajā “Marvel” filmā “Zirnekļcilvēks: Brand New Day”.

Kā vēsta vairāki ārvalstu mediji, Holands guvis vieglu smadzeņu satricinājumu un filmēšanā nevarēs piedalīties vismaz “vairākas dienas”. “The Sun” ziņo, ka Holands cietis neveiksmīga trika laikā.

Tiek uzsvērts, ka Holands bieži pats veic savus trikus, pateicoties savām spējām kā akrobatam un iepriekšējai pieredzei. Pēc “The Hollywood Reporter” teiktā, pirmdien paredzēta “Sony” amatpersonu tikšanās, lai lemtu par tālāko filmas uzņemšanas gaitu.

Filmas “Spider-Man: Brand New Day” pirmizrāde paredzēta 2026. gada 31. jūlijā.

