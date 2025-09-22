Īlona Maska transseksuālā meita debitē modes pasaulē
Tehnoloģiju magnāta Īlona Maska transseksuālā meita Viviana Vilsona debitējusi Ņujorkas modes nedēļā un paziņojusi, ka ir laimīgāka kā jebkad iepriekš savā dzīvē.
21 gadu vecā Viviana Ņujorkas modes nedēļas ietvaros piedalījās vairākās modes skatēs, tostarp defilējot pa mēli "Alexis Bittar", "Prabal Gurung" un "Chrishabana" zīmolu šovos. "Es izdzīvoju savu sapņu piepildījumu," pēc modes skatēm norādīja Viviana.
Pirms pievēršanās modeles darbam, Viviana Tokijā apguva valodas un literatūras studijas - viņa brīvi pārvalda angļu, franču, spāņu un japāņu valodu. Taču viņas publiskā dzīve nereti nonākusi uzmanības centrā arī ģimenes dēļ.
Viviana ir norādījusi, ka ar māti Justīni Vilsoni viņai ir labas, attiecības, savukārt, attiecības ar tēvu viņai ir sarežģītas un modele publiski no viņa atteikusies. "Man viņš ir pilnīgi vienaldzīgs. Tiešām. Ir skumji, ka cilvēki mani ar viņu joprojām saista," Viviana sacīja intervijā žurnālam "Teen Vogue".
Vilsona arī atklāja, ka ir pilnībā finansiāli neatkarīga un savu ienākumu avotu veido pati. "Es pelnu pati. Manā kontā, protams, nav simtiem tūkstošu dolāru un es dzīvoju kopā ar istabas biedriem. Cilvēki izsaka daudz pieņēmumu par manu dzīvi, bet man vienkārši ar to jāsamierinās," viņa norādīja. Tāpat modele uzsvēra ka šobrīd ir "daudz laimīgāka kā jebkad, jo zina, ka katrs cents, kas ir viņas makā, ir viņas pašas nopelns."
Viviana par dzimuma maiņu paziņoja 2022. gadā. Savā pirmajā intervijā medijam "NBC" viņa tēvu Īlonu Masku raksturoja kā “neiejūtīgu” un “narcistisku” personu un atklāja, ka viņš viņu nekad neesot atbalstījis. Īlons intervijās atzinis, ka iepriekš neesot izbaudījis bērnu audzināšanu, bet šobrīd šo procesu novertē daudz vairāk.