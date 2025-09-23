Vai varat uzminēt, kas ir šī 52 gadus vecā popzvaigzne, kas pasaules slavu baudīja deviņdesmitajos gados?
Deviņdesmito gadu popzvaigzne izskatījās tik neatpazīstami, kad aizvadītajā nedēļā pusdienoja kopā ar draugiem Losandželosā.
52 gadus vecais dziedātājs bija izvēlējies ikdienišķu apģērbu, kad pusdienoja kafejnīcas āra terasē. Viņš bija tērpies tumši zilā T kreklā. Viņam uz rokas bija melns pulkstenis, bet līdzās uz galda saulesbrilles zeltītos ietvaros.
Savulaik ārkārtīgi populārās puišu grupas dalībnieks ir pārdevis arī vairāk nekā miljonu albumu kā solo mākslinieks. Viņš ir izmēģinājis dotības aktiermākslā, iegūstot lomu 2013. gada komēdijā “The Heat”, kurā galvenās lomas atveidoja Sandra Bulloka un Melisa Makartija.
Vai jūs varat uzminēt, kas viņš ir?
Tas ir Džouijs Makintairs no puišu grupas “New Kids On The Block”, kuru mēdz uzskatīt par vienu no pirmajām puišu grupām tās mūsdienu izpratnē. Piecu skaistulīšu grupu nodibināja 1984. gadā ASV, bet pasaules slavu viņi iemantoja 1989. gadā. “Take That” bija kā atbildes reakcija puišu grupai Apvienotajā Karalistē. Un pēc tam jau puišu grupas sāka augt kā sēnes pēc lietus abos okeāna krastos.
Bostonā dzimušais Džouijs ir vislabāk pazīstams kā “New Kids On The Block” jaunākais dalībnieks. Viņš pievienojās grupai 1985. gadā, tieši pirms savas 13. dzimšanas dienas.
Grupa baudīja fenomenālus panākumus. Divi albumi ierindojušies “Billboard 200” albumu topa pirmajā vietā, un 1991. gadā “New Kids On The Block” atzīti par visvairāk pelnošajiem mūziķiem, apsteidzot pat tā laika superzvaigznes Madonnu un Maiklu Džeksonu.
Grupa, kurā bija arī Donijs Vālbergs, Denijs Vuds un brāļi Džonatans un Džordans Naiti, beidza pastāvēt 1994. gadā, bet atkal apvienojās 2008. gadā.
Viņi izdevuši piecus albumus savas sākotnējās darbības laikā no 1989. līdz 1994. gadam un vēl trīs pēc tam, kad atkal atgriezās uz skatuves kā grupa. 2025. gada sākumā viņi uzsāka savus rezidentūras šovus Lasvegasā.
"Mums ir dārgs katrs mirklis, kad varam uzstāties saviem faniem, taču Lasvegasas rezidentūras šovi dod iespēju pilnveidot mūsu uzstāšanos un mijiedarbību ar faniem līdz vēl augstākam līmenim," Donija teikto citēja slavenību žurnāls “People”. 54 gadus vecais dziedātājs, kura jaunākais brālis Marks Vālbergs arī īsu laiku bija grupā, piebilda: "Tas nav tikai šovs, tā ir pieredze."