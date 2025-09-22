"Da Vinči koda" autors Dens Brauns 61 gada vecumā saderinājies ar vienu no savām četrām mīļākajām
“Da Vinči koda” autors Dens Brauns gatavojas kāzām! Līgava ir viena no rakstnieka četrām (!) mīļākajām un 27 gadus jaunāka par savu saderināto.
Populārais rakstnieks, kurš piedzīvoja skandalozu šķiršanos no sievas 2019. gadā, gatavojas vēlreiz apprecēties. Izskanējusi informācija, ja Dens Brauns, kura kapitāls novērtēts vairāk nekā 100 miljonu dolāru vērtībā, bildinājis nīderlandiešu jātnieci Džūditu Pītersenu.
Dens un viņa bijusī sieva Blaita klusi izšķīrās 2019. gadā, taču gadu vēlāk viņa publiski izteica virkni skandalozu apsūdzību par rakstnieka neuzticību, ko viņš kategoriski noliedza.
Toreiz viņa bijusī sieva apgalvoja, ka cienījamais rakstnieks laulības laikā uzturējis attiecības ar vēl četrām sievietēm – savu personīgo treneri, frizieri, sievieti no viņu Karību jūras salu brīvdienu mājas un Nīderlandes zirgu treneri Džūditu. Blaita Brauna izteicās, ka viņš nozadzis naudu, lai pirktu dāvanas savām mīļākajām.
Reaģējot uz šiem izteikumiem, Dens Brauns izplatīja paziņojumu, kurā sacīja, ka jūtas "apstulbis" par "nepatiesajām apsūdzībām", ko izteikusi Blaita. Taču tagad, nepilnus piecus gadus vēlāk, 61 gadu vecais rakstnieks ir gatavs precēt 34 gadus veco jātnieci Džūditu.
Autors acīmredzami apstiprinājis viņu attiecību statusu, izdodot savu jaunāko grāmatu “Noslēpuma noslēpums” (“The Secret of Secrets”), un pie pateicībām raksta “paldies manai līgavai Džūditai Pītersenai”.
Ar pirmo sievu Dens Brauns bija precējies 22 gadus. 2017. gadā viņš kādā no intervijām teica: "Es, iespējams, nebūtu uzrakstījis “Da Vinči kodu”, ja nebūtu viņas.” Pateicību rindkopā romāna, kas viņam atnesa miljonus, Brauns teica paldies Blaitai, rakstot, ka viņa "bez šaubām ir pārsteidzoši vistalantīgākā sieviete, kādu es jebkad esmu pazinis."
1990. gadā, kad pāris iepazinās, tieši Blaita iedvesmojusi Denu atteikties no dziesmu rakstīšanas un angļu valodas pasniegšanas, lai izkoptu savu "neierobežoto potenciālu kā daiļliteratūras rakstniekam".
Viņi apprecējās 1997. gadā un dzīvoja Ņūhempšīras štatā ASV. Tomēr 2019. gadā viņu laulība un radošās partnerattiecības beidzās ar sāpīgu šķiršanos. Juridiski tā tika noslēgta
2021. gadā, kad bijušie laulātie vienojās par abiem pieņemamiem nosacījumiem.
Dens ir vislabāk pazīstams ar savu romānu sēriju par Roberta Lengdona piedzīvojumiem, kuru skaitā ir tādas grāmatas kā “Eņģeļi un dēmoni” (2000), “Da Vinči kods” (2003), “Zudušais simbols” (2009), “Inferno” (2013), “Sākums” (2017) un “Noslēpuma noslēpums” (2025).
Dena Brauna grāmatas ir sasniegušas rekordlielus pārdošanas rādītājus visā pasaulē, “Da Vinči kods” vien ir pārdots vairāk nekā 80 miljonos eksemplāru.